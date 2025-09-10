EA Sports FC 26 annuncia le valutazioni delle migliori giocatrici della LigaF

Electronic Arts ha annunciato le valutazioni delle migliori giocatrici della LigaF in EA Sports FC 26, dando il via a una serie di comunicati che andranno a rivelare le statistiche complete relative agli atleti che troveremo nella nuova edizione del gioco di calcio.
Il publisher ha comunicato il calendario per l'annuncio dei rating, che verranno pubblicati come segue:
Giovedì 11 settembre
- Frauen Bundesliga - 3PM CET
- Bundesliga - 5PM CET
- MLS - 7PM CET
- NWSL - 9PM CET
Venerdì 12 settembre
- D1 Arkema - 3PM CET
- Ligue 1 - 5PM CET
- Serie A - 7PM CET
- Database completo live - 9PM CET
Le valutazioni delle giocatrici della LigaF
Dopo aver rivelato i 26 migliori calciatori di questa edizione, EA sports FC 26 continua dunque a fornire i rating degli atleti che potremo controllare nel gioco, che promette di essere mai così autentico e completo.
|Posizione
|Nome
|Cognome
|Soprannome
|OVR
|Ruolo
|Squadra
|Serie
|1
|Alexia
|Putellas Segura
|Alexia Putellas
|91
|CM
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|2
|Aitana
|Bonmatí Conca
|Aitana Bonmatí
|91
|CM
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|3
|Caroline
|Graham Hansen
|90
|RW
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|4
|Patricia
|Guijarro Gutiérrez
|Patri Guijarro
|89
|CDM
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|5
|María Pilar
|León Cebrián
|Mapi León
|89
|CB
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|6
|Ewa
|Pajor
|88
|ST
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|7
|Irene
|Paredes Hernández
|Irene Paredes
|88
|CB
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|8
|Claudia
|Pina Medina
|Claudia Pina
|86
|LW
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|9
|Ona
|Batlle Pascual
|Ona Batlle
|86
|RB
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|10
|Caroline
|Weir
|85
|CAM
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|11
|Linda
|Caicedo
|85
|LW
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|12
|Catalina Thomas
|Coll Lluch
|Cata Coll
|84
|GK
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|13
|Salma Celeste
|Paralluelo Ayingono
|Salma Paralluelo
|84
|LW
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|14
|Alba
|Redondo Ferrer
|Alba Redondo
|84
|ST
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|15
|Sara
|Däbritz
|84
|CM
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|16
|Merle
|Frohms
|84
|GK
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|17
|Athenea
|del Castillo
|Athenea
|83
|RW
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|18
|Maëlle
|Lakrar
|82
|CB
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|19
|Maria
|Méndez Fernández
|Maria Méndez
|82
|CB
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|20
|Signe
|Bruun
|82
|ST
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|21
|Gabriela
|García
|82
|CDM
|Atlético de Madrid
|Liga F Moeve
|22
|María Isabel
|Rodríguez Rivero
|Misa
|82
|GK
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|23
|Laia
|Aleixandri López
|Laia Aleixandri
|81
|CB
|FC Barcelona
|Liga F Moeve
|24
|Filippa
|Angeldahl
|81
|CM
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|25
|Teresa José
|Abelleira Dueñas
|Tere Abelleira
|81
|CM
|Real Madrid
|Liga F Moeve
|26
|Dolores
|Gallardo Núñez
|Lola Gallardo
|81
|GK
|Atlético de Madrid
|Liga F Moeve