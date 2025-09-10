0

EA Sports FC 26 annuncia le valutazioni delle migliori giocatrici della LigaF

Electronic Arts ha cominciato a rivelare le valutazioni dei migliori giocatori di EA Sports FC 26, a cominciare con le atlete della LigaF.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/09/2025
Alexia Putellas
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Articoli News Video Immagini

Electronic Arts ha annunciato le valutazioni delle migliori giocatrici della LigaF in EA Sports FC 26, dando il via a una serie di comunicati che andranno a rivelare le statistiche complete relative agli atleti che troveremo nella nuova edizione del gioco di calcio.

Il publisher ha comunicato il calendario per l'annuncio dei rating, che verranno pubblicati come segue:

Giovedì 11 settembre

  • Frauen Bundesliga - 3PM CET
  • Bundesliga - 5PM CET
  • MLS - 7PM CET
  • NWSL - 9PM CET

Venerdì 12 settembre

  • D1 Arkema - 3PM CET
  • Ligue 1 - 5PM CET
  • Serie A - 7PM CET
  • Database completo live - 9PM CET

Le valutazioni delle giocatrici della LigaF

Dopo aver rivelato i 26 migliori calciatori di questa edizione, EA sports FC 26 continua dunque a fornire i rating degli atleti che potremo controllare nel gioco, che promette di essere mai così autentico e completo.

Posizione Nome Cognome Soprannome OVR Ruolo Squadra Serie
1 Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91CM FC Barcelona Liga F Moeve
2 Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 91 CM FC Barcelona Liga F Moeve
3CarolineGraham Hansen90RWFC BarcelonaLiga F Moeve
4PatriciaGuijarro GutiérrezPatri Guijarro89CDMFC BarcelonaLiga F Moeve
5María PilarLeón CebriánMapi León89CBFC BarcelonaLiga F Moeve
6EwaPajor88STFC BarcelonaLiga F Moeve
7IreneParedes HernándezIrene Paredes88CBFC BarcelonaLiga F Moeve
8ClaudiaPina MedinaClaudia Pina86LWFC BarcelonaLiga F Moeve
9OnaBatlle PascualOna Batlle86RBFC BarcelonaLiga F Moeve
10CarolineWeir85CAMReal MadridLiga F Moeve
11LindaCaicedo85LWReal MadridLiga F Moeve
12Catalina ThomasColl LluchCata Coll84GKFC BarcelonaLiga F Moeve
13Salma CelesteParalluelo AyingonoSalma Paralluelo84LWFC BarcelonaLiga F Moeve
14AlbaRedondo FerrerAlba Redondo84STReal MadridLiga F Moeve
15SaraDäbritz84CMReal MadridLiga F Moeve
16MerleFrohms84GKReal MadridLiga F Moeve
17Atheneadel CastilloAthenea83RWReal MadridLiga F Moeve
18MaëlleLakrar82CBReal MadridLiga F Moeve
19MariaMéndez FernándezMaria Méndez82CBReal MadridLiga F Moeve
20SigneBruun82STReal MadridLiga F Moeve
21GabrielaGarcía82CDMAtlético de MadridLiga F Moeve
22María IsabelRodríguez RiveroMisa82GKReal MadridLiga F Moeve
23LaiaAleixandri LópezLaia Aleixandri81CBFC BarcelonaLiga F Moeve
24FilippaAngeldahl81CMReal MadridLiga F Moeve
25Teresa JoséAbelleira DueñasTere Abelleira81CMReal MadridLiga F Moeve
26DoloresGallardo NúñezLola Gallardo81GKAtlético de MadridLiga F Moeve
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports FC 26 annuncia le valutazioni delle migliori giocatrici della LigaF