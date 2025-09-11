0

Il cosplay di Gemma da Monster Hunter Wilds firmato Shirogane è uno spettacolo

Shirogane ha realizzato quello che si pone come uno dei suoi migliori cosplay di sempre, interpretando il personaggio di Gemma, una dei protagonisti di Monster Hunter Wilds.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/09/2025
Gemma in Monster Hunter Wilds

Il cosplay di Gemma da Monster Hunter Wilds potrebbe essere uno dei migliori di sempre di Shirogane: la modella russa ha realizzato degli scatti davvero clamorosi, interpretando il personaggio del gioco Capcom in maniera perfetta.

Abile fabbra, Gemma è stata subito percepita come una delle figure centrali del nuovo capitolo della serie hunting, e Shirogane ha ricreato in maniera assolutamente fedele i suoi tratti: dall'acconciatura al costume, dagli accessori al trucco, dalle pose al post-processing, sembra tutto perfetto.

Capace di aggiustare qualsiasi attrezzatura e di affilare qualsiasi arma, Gemma può anche assisterci nelle battute di caccia di Monster Hunter Wilds, dopo averla sbloccata, così da rendere gli scontri con i mostri meno complicati.

Un grande successo, un personaggio sorprendente

Monster Hunter Wilds non ha venduto quanto Capcom sperava, ma grazie agli sconti e alle promozioni i numeri di questo episodio continueranno ad aumentare, mentre nuovi aggiornamenti si occuperanno di sistemare le magagne soprattutto tecniche che affliggevano l'esperienza all'esordio.

Quanto a Gemma, sono ormai diverse le cosplayer che hanno voluto rendere omaggio a questo nuovo e fresco personaggio: da Irine Meier a Melamori, da peachmilky a lil_g_cosplay, si può certamente dire che ne abbiamo viste delle belle.

#Cosplay
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il cosplay di Gemma da Monster Hunter Wilds firmato Shirogane è uno spettacolo