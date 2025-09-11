Il cosplay di Gemma da Monster Hunter Wilds firmato Shirogane è uno spettacolo

Abile fabbra, Gemma è stata subito percepita come una delle figure centrali del nuovo capitolo della serie hunting, e Shirogane ha ricreato in maniera assolutamente fedele i suoi tratti: dall'acconciatura al costume, dagli accessori al trucco, dalle pose al post-processing, sembra tutto perfetto.

Un grande successo, un personaggio sorprendente

Monster Hunter Wilds non ha venduto quanto Capcom sperava, ma grazie agli sconti e alle promozioni i numeri di questo episodio continueranno ad aumentare, mentre nuovi aggiornamenti si occuperanno di sistemare le magagne soprattutto tecniche che affliggevano l'esperienza all'esordio.

Quanto a Gemma, sono ormai diverse le cosplayer che hanno voluto rendere omaggio a questo nuovo e fresco personaggio: da Irine Meier a Melamori, da peachmilky a lil_g_cosplay, si può certamente dire che ne abbiamo viste delle belle.