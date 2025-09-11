Light Brick Studio e Annapurna Interactive hanno annunciato che LEGO Voyagers sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2 al lancio, il prossimo 15 settembre, insieme alle già confermate versioni per PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.
Realizzato dagli autori di LEGO Builder's Journey, Voyagers è un'avventura cooperativa a base puzzle in cui due giocatori si troveranno a collaborare, in locale oppure online, per risolvere le tante sfide di un mondo completamente nuovo e ricco di grandi opportunità.
A differenza dei vari giochi LEGO visto finora, in questo caso ci troveremo a controllare dei veri e propri mattoncini, con tutto ciò che ne consegue: potremo incastrarci, rotolare, saltare e naturalmente costruire oggetti di diverso tipo seguendo la progressione.
Ad accompagnarci ci sarà un comparto narrativo sorprendente, che si racconta per immagini piuttosto che per dialoghi, insieme a una colonna sonora ricca di atmosfera.
L'abbiamo provato!
Abbiamo provato LEGO Voyagers il mese scorso, scoprendo un'esperienza accattivante e piacevolissima da vedere, ricca di inventiva e soluzioni interessanti che possiedono un indubbio potenziale ai fini del gameplay.
Focalizzato sulla creatività, il titolo di Light Brick Studio gestisce l'interazione con gli scenari in maniera convincente, tramite un sistema di ancoraggio, e include un Friend's Pass che consente di giocare in due pur in presenza di una sola copia del prodotto.
Non mancano le perplessità, in particolare sulla capacità di LEGO Voyagers di mantenere vivo l'interesse nel corso dell'avventura: scopriremo a breve come stanno le cose.