Light Brick Studio e Annapurna Interactive hanno annunciato che LEGO Voyagers sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2 al lancio, il prossimo 15 settembre, insieme alle già confermate versioni per PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Realizzato dagli autori di LEGO Builder's Journey, Voyagers è un'avventura cooperativa a base puzzle in cui due giocatori si troveranno a collaborare, in locale oppure online, per risolvere le tante sfide di un mondo completamente nuovo e ricco di grandi opportunità.

A differenza dei vari giochi LEGO visto finora, in questo caso ci troveremo a controllare dei veri e propri mattoncini, con tutto ciò che ne consegue: potremo incastrarci, rotolare, saltare e naturalmente costruire oggetti di diverso tipo seguendo la progressione.

Ad accompagnarci ci sarà un comparto narrativo sorprendente, che si racconta per immagini piuttosto che per dialoghi, insieme a una colonna sonora ricca di atmosfera.