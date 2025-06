Il puzzle game d'avventura LEGO Voyagers è stato annunciato un mattoncino alla volta al Summer Game Fest 2025

In occasione del Summer Game Fest 2025 è stato annunciato LEGO Voyagers, un nuovo titolo con licenza ufficiale della nota serie di giocattoli, sviluppato da Light Brick Studio e pubblicato da Annapurna Interactive. Sarà lanciato su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Chissà che in futuro non possa arrivare anche su altre piattaforme.