Annunciata la data di uscita di LEGO Voyagers, l'avventura cooperativa per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Il debutto è fissato per il 15 settembre su PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store). L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra nuove sequenze di gameplay, che potrete guardare tramite il lettore qui sotto.

Il team di Light Brick Studio e il publisher Annapurna Interactive hanno annunciato la data di uscita di LEGO Voyagers , una nuova avventura cooperativa per due giocatori con rompicapi, basata sui celebri mattoncini colorati dell'azienda danese.

Che cos'è LEGO Voyagers?

LEGO Voyagers propone un'esperienza cooperativa incentrata su avventura e rompicapi, pensata per offrire un viaggio indimenticabile all'insegna della creatività, dell'amicizia e dell'esplorazione. Il tutto è corredato da un comparto visivo ricercato e poetico, una colonna sonora atmosferica e una narrazione non verbale.

Nel gioco vestiremo i panni di due semplici mattoncini LEGO 1×1, determinati ad aiutare un'astronave abbandonata a tornare nello spazio. Per riuscirci, i nostri spigolosi eroi dovranno affrontare un viaggio attraverso giungle, stazioni spaziali e città interamente costruite con mattoncini LEGO virtuali, collaborando per risolvere puzzle ambientali e superare gli ostacoli lungo il cammino.

Il gioco supporta il multiplayer cooperativo sia locale a schermo condiviso che online. Grazie al Friend Pass gratuito, basta una sola copia del gioco per permettere a un amico di unirsi alla partita, anche se non possiede il titolo. Una soluzione già apprezzata in avventure cooperative come It Takes Two e Split Fiction.