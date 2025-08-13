Annunciata la data di uscita di LEGO Voyagers, l'avventura cooperativa per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Il team di Light Brick Studio e il publisher Annapurna Interactive hanno annunciato la data di uscita di LEGO Voyagers, una nuova avventura cooperativa per due giocatori con rompicapi, basata sui celebri mattoncini colorati dell'azienda danese.
Il debutto è fissato per il 15 settembre su PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store). L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra nuove sequenze di gameplay, che potrete guardare tramite il lettore qui sotto.
Che cos'è LEGO Voyagers?
LEGO Voyagers propone un'esperienza cooperativa incentrata su avventura e rompicapi, pensata per offrire un viaggio indimenticabile all'insegna della creatività, dell'amicizia e dell'esplorazione. Il tutto è corredato da un comparto visivo ricercato e poetico, una colonna sonora atmosferica e una narrazione non verbale.
Nel gioco vestiremo i panni di due semplici mattoncini LEGO 1×1, determinati ad aiutare un'astronave abbandonata a tornare nello spazio. Per riuscirci, i nostri spigolosi eroi dovranno affrontare un viaggio attraverso giungle, stazioni spaziali e città interamente costruite con mattoncini LEGO virtuali, collaborando per risolvere puzzle ambientali e superare gli ostacoli lungo il cammino.
Il gioco supporta il multiplayer cooperativo sia locale a schermo condiviso che online. Grazie al Friend Pass gratuito, basta una sola copia del gioco per permettere a un amico di unirsi alla partita, anche se non possiede il titolo. Una soluzione già apprezzata in avventure cooperative come It Takes Two e Split Fiction.