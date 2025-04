Il cosplay di Gemma da Monster Hunter Wilds pare uscito direttamente dal gioco

La serie di Monster Hunter di certo non è famosa per proporre storie avvincenti o personaggi particolarmente memorabile, con il gameplay loop e la caccia ai gigantomostri che hanno sempre rappresentato il fulcro dell'esperienza. Con Monster Hunter Wilds, Capcom ha provato a cambiare questa tendenza dando maggiore spazio a trama, scene cinematografiche e personaggi meglio caratterizzati. Uno in particolare è anche molto gettonato tra le cosplayer, si tratta di Gemma, protagonista del cosplay di lil_g_cosplay.

Gemma è il fabbro dell'Unità Avis, il team di cui fa parte il protagonista di Monster Hunter Wilds inviato nelle Terre Proibite per indagare sul clan dei Custodi e il misterioso mostro conosciuto come lo Spettro Bianco. Fondamente è come se fosse il nostro fabbro personale, dato che ci seguirà in ogni nostro spostamento, sempre pronta a forgiare e potenziare l'equipaggiamento e mettere il buon umore con la sua simpatia.