Il cosplay di Lady da Devil May Cry firmato Kalinka Fox è pronto a correre

Come si vede anche nell'anime, Lady possiede un equipaggiamento devastante , che include persino un lanciarazzi. L'interpretazione realizzata da Kalinka Fox esclude le armi, pur mettendo in bella mostra diverse fondine e una potente motocicletta.

A differenza di Dante e di molti altri personaggi presenti nello show, Lady è una ragazza normale , priva di abilità speciali ma coraggiosa e determinata, nonché dotata di una sorprendente attitudine al combattimento che la rende un avversario temibile per chiunque.

Kalinka Fox ha voluto celebrare il successo della serie animata di Devil May Cry con un bel cosplay di Lady , il personaggio originariamente introdotto con il terzo capitolo della saga Capcom.

Un rilancio importante

La serie di Devil May Cry su Netflix sembra davvero aver colto appieno lo spirito della saga Capcom e si pone dunque come un'importante occasione di rilancio per i personaggi e le situazioni del celebre franchise.

Kalinka invece non ha bisogno di rilanci, visto che ormai da diversi anni propone lavori di livello eccellente: fra i più interessanti ci sono senz'altro le sue interpretazioni di Lady Dimitrescu da Resident Evil Village, Bowsette dall'universo di Super Mario Bros., Alice in Wonderland immaginata da J. Scott Campbell e Judy da Cyberpunk 2077.