Il cosplay di Bowsette da Kalinka Fox segna il ritorno del celebre personaggio

Il cosplay di Bowsette da Kalinka Fox segna il ritorno di un personaggio che ha goduto di un'incredibile popolarità negli scorsi anni, pur non esistendo ufficialmente. Non si tratta infatti di una figura creata da Nintendo, bensì del frutto di una fanart spuntata nel 2018.

Il concept di Bowsette trae ispirazione dal potere della Super Corona visto in New Super Mario Bros. U Deluxe, che trasforma Toadette in Peachette. Ebbene, un artista noto come haniwa ha immaginato che Peach nella stessa situazione avrebbe potuto trasformarsi in una Koopa dotata di corna e zanne.

L'illustrazione è diventata immediatamente virale, diffondendosi in maniera sorprendente tra gli appassionati di videogiochi e dando vita a un numero enorme di fanart, meme e, appunto, cosplay che puntavano a cavalcare l'indubbia nota di sensualità di questo personaggio.