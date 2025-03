Su Netflix gli italiani guardano soprattutto Mini Serie questa settimana: vediamo la Top 10 di film e serie TV

Netflix ha reso disponibili le classifiche della settimana (precisamente dal 17 al 23 marzo) per le serie TV e i film più visti in Italia. Vediamo prima di tutto la Top 10 delle serie più visualizzate:

Adolescence - Mini serie Il Gattopardo - Mini serie The Residence - Mini serie Medusa - Stagione 1 Zero Day - Mini serie Un solo sguardo - Mini serie Running Point - Stagione 1 Totenfrau: La signora dei morti - Stagione 2 Storia della mia famiglia - Stagione 1 Cassandra - Mini serie

Come possiamo notare, vanno forte le Mini serie, forse perché si ha la certezza di finire la storia e non rischiare che venga cancellata dopo aver investito molte ore su un prodotto televisivo. Le novità della settimana sono due: The Residence e Totenfrau: La signora dei morti. Continua a mantenere la prima posizione l'apprezzato Adolescence.