The Electric State dei registi di Avengers viene distrutto dalla critica: è uno dei film più costosi di sempre

The Electric State , il nuovo film dei fratelli Russo, ha debuttato con un punteggio terribile su Rotten Tomatoes. Non è certamente di buon auspicio visto che è uno dei film più costosi mai realizzati nella storia del cinema .

Il trailer di The Electric State

L'epopea fantascientifica, adattamento dell'omonimo romanzo del 2018 di Simon Stalenhag, vede Millie Bobby Brown (Stranger Things) nei panni di un'adolescente orfana di nome Michelle che attraversa il West americano con un robot misterioso e un eccentrico vagabondo alla ricerca del fratello minore.

Quan interpreta il dottor Amherst, una figura chiave per aiutare Michelle a ritrovare il fratello, mentre Pratt veste i panni di Keats, un veterano di guerra diventato camionista. Si tratta di un cast di attori molto famosi e probabilmente una certa fetta del costo sarà conseguenza dei loro stipendi.

Alla sceneggiatura troviamo Christopher Markus e Stephen McFeeley, già sceneggiatori di Avengers: Endgame (il più noto film dei fratelli Russo). Va poi detto che il film è molto diverso dal romanzo, non solo nella trama ma anche nello stile della storia.

Non sempre il pubblico è d'accordo con la critica, però, quindi vedremo dopo l'uscita, prevista per il 14 marzo, cosa ne penseranno gli spettatori di The Electric State.

Certo, visto che nel 2025 Netflix spenderà 18 miliardi di dollari per i suoi contenuti, forse 320 milioni non è poi molto.