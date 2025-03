Assassin's Creed contro Elon Musk sui social: il botta e risposta è spettacolare

Nulla è reale, tutto è lecito

"Laddove altri uomini seguono ciecamente la verità... ricordati che nulla è reale", si legge in un ulteriore post sul profilo social di Assassin's Creed che riprende l'epica risposta data a Elon Musk.

A porre le basi per lo scontro tuttavia sono state le considerazioni di Mark Kern, che ha avuto da dire anche sulle vendite di Assassin's Creed Shadows, provocando nuovamente una reazione da parte degli addetti social di Ubisoft.

L'ex team lead di World of Warcraft, che negli anni si è distinto per le sue sprezzanti dichiarazioni, specie nei confronti dei grandi publisher, ha riportato nelle scorse ore un articolo in cui un analista sosteneva che Assassin's Creed Shadows non fosse la hit di cui Ubisoft aveva disperatamente bisogno.

Al che il profilo di Assassin's Creed ha risposto che almeno il loro gioco era stato pubblicato, a differenza di diversi progetti che Kerr ha portato avanti dopo l'addio a Blizzard e che non hanno mai visto la luce.