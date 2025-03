LG OLED evo C4 da 65” (2024) in super offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone un'offerta incredibile sul nuovissimo LG OLED evo C4 da 65 pollici, modello di punta della gamma 2024. Il prezzo scende a 1.549,00€ (IVA inclusa), rispetto ai 2.599,00€ di listino, con uno sconto netto di 1.050€, pari al 40%. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con processore α9 Gen7 AI, supporto a Dolby Vision, Atmos e un comparto gaming avanzato fino a 4K@144Hz, questa TV è pensata per chi cerca il meglio in termini di qualità d'immagine, fluidità e intelligenza smart.