Come sarà Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2? CD Projekt parla di prezzo, risoluzione, frame rate e non solo

Nintendo Switch 2, ovviamente, punterà molto sulle proprie esclusive. Sin dal lancio ci sarà Mario Kart World, che pare destinato a essere un altro enorme successo visti i risultati del precedente capitolo. La grande N ha messo in luce anche altri nomi interessanti, come Donkey Kong Bananza e varie versioni potenziate dei titoli per Nintendo Switch 1, con anche nuovi contenuti.

Ci sarà però anche ampio spazio per le terze party, soprattutto con giochi che non sono arrivati su Nintendo Switch 1 per problematiche tecnologie. Tra i vari nomi importanti previsti per Nintendo Switch 2, ad esempio, vi è Cyberpunk 2077.

Quali sono però le possibilità di tale videogioco su Nintendo Switch 2? Quali risultati tecnologici sarà in grado di raggiungere?