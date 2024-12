In The Witcher 3 Geralt viaggiava fino a Night City di Cyberpunk 2077, in una prima versione del gioco

All'interno del documento viene anche svelato che inizialmente Geralt sarebbe dovuto arrivare persino a Night City , l'ambientazione principale di Cyberpunk 2077, chiaramente per fare una sorta di teaser del venturo (all'epoca) gioco del team polacco.

Dei dataminer hanno condiviso un nuovo ambizioso progetto al quale hanno lavorato: What Lies Unseen, una raccolta di 584 pagine che racconta i dettagli di una versione preliminare di The Witcher 3 Wild Hunt , il gioco di ruolo d'azione di CD Projekt RED.

La missione che avrebbe portato Geralt a Night City (SPOILER)

Nelle fasi finali di The Witcher 3, Geralt e Avallac'h viaggiano insieme nella missione "Attraverso il tempo e lo spazio". Lo scopo è raggiungere il mondo natale della Caccia Selvaggia, con lo strigo e l'elfo che devono saltare a un mondo al successivo, in una serie di portali dimensionali. Si ritrovano a esplorare un mondo desertico che una volta era il fondale di un oceano senziente, una palude tossica, una caverna sottomarina e un mondo già distrutto dal Bianco Gelo, l'evento climatico che secondo le profezie porterà la fine del mondo.

V di Cyberpunk 2077

In una versione iniziale della missione, però, i due personaggi di The Witcher 3 viaggiavano anche a Night City di Cyberpunk 2077. Durante la sezione, ci sarebbe stato questo dialogo:

Gerlat: "Cosa... cos'è questo posto? È l'aldilà?"

Avallac'h: "No. È solo un'altra delle realtà che la Spirale attraversa... Tecnologicamente avanzata, ma distrutta. In via di estinzione".

Geralt: "Disgustoso. Questo fetore, questo rumore... Come si fa a vivere qui?".

Avallac'h: "Dovresti dirmelo tu. Questo mondo è abitato da umani, non da elfi".

Pare inoltre che, sulla base di quanto detto in una intervista, Geralt avrebbe dato a un mendicante delle monete di Novigrad. Una volta in Cyberpunk 2077, il giocatore avrebbe ritrovato quel personaggio ricco: sarebbe stato in altre parole un easter egg che collegava i due giochi. Nulla di tutto questo è però avvenuto.

Vi segnaliamo infine che il Gwent di The Witcher 3 si potrà giocare nella realtà con le carte fisiche ufficiali in arrivo.