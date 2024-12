La Stagione 2 di Tekken 8 è stata confermata con un trailer, vediamo le novità

Al multiplayer online verrà aggiunta una funzione di ricerca dei giocatori per nome , con la possibilità di controllarne il profilo e le statistiche, nonché gestire i vari inviti per dar vita a sfide entusiasmanti.

Fra queste spicca un sostanziale potenziamento del photo mode , che con l'arrivo della Stagione 2 acquisirà nuove funzionalità fra cui l'esasperazione di determinati effetti visivi, l'introduzione di nuove posizioni per i personaggi e un controllo fotogramma per fotogramma.

La Stagione 2 di Tekken 8 è stata confermata con un trailer da Bandai Namco, che ha presentato in questo modo le molteplici novità in arrivo per i possessori dell'eccellente picchiaduro a incontri.

Non è finita qui!

In attesa di scoprire chi sarà l'ultimo personaggio della Stagione 1 di Tekken 8, con un annuncio a cui potremo assistere durante la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2024, nella notte fra giovedì e venerdì, Bandai Namco ha promesso ulteriori novità per la Stagione 2.

In arrivo in primavera, la nuova stagione includerà infatti un ribilanciamento del gameplay, nuove mosse disponibili per tutti i personaggi e fungerà da base di partenza per le entusiasmanti competizioni eSport del Tekken World Tour 2025.

Per il momento Bandai Namco non ha accennato ai quattro personaggi dell'Anno 2, ma nel trailer è presente un chiaro riferimento che suggerisce il ritorno di Anna Williams.