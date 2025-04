Il cosplay di Ada Wong da Resident Evil 4 di megalcarmen pare uscito direttamente dal gioco

Resident Evil si distingue come una delle serie più iconiche di tutti i tempi, grazie anche a un cast di personaggi memorabili e profondamente amati dai giocatori, che spesso sono tra i soggetti preferiti dei cosplayer da tutto il mondo. A questo proposito vi proponiamo un cosplay di Ada Wong davvero eccezionale firmato da megalcarmen.

Ada Wong è una spia che lavora frequentemente per multinazionali ambigue dell'universo di Resident Evil. Sebbene sembri seguire le istruzioni ricevute, non esita a disertare o agire di nascosto quando necessario. Il suo debutto avviene in Resident Evil 2, dove simula una collaborazione con Leon Kennedy per indagare sugli esperimenti della Umbrella Corporation, salvo poi mostrare le sue vere intenzioni. A ogni modo non è senza cuore e alla fine deciderà comunque di salvare il cadetto in erba della polizia di Raccoon City da morte certa in più di un'occasione.