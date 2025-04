I giochi GameCube potrebbero essere annunciati con Nintendo Switch 2

La "gola profonda", che in passato aveva predetto con successo anche l'aggiunta dei titoli Game Boy e Nintendo 64 nel servizio, afferma che i primi titoli della console potrebbero arrivare nel corso del primo anno di vita di Switch 2 , con Nintendo che potrebbe annunciare questa novità già durante il Direct in programma per oggi e offrire una roadmap delle novità in programma per Nintendo Switch Online per i prossimi mesi.

Il servizio ad abbonamento Nintendo Switch Online e la sua versione "potenziata" con Pacchetto Aggiutivo permettono agli iscritti di accedere a una libreria in continua espasione di vecchie glorie delle passate console Nintendo e non senza costi aggiuntivi. E stando, stando alle fonti dell'insider Nate The Hate, con l'arrivo di Nintendo Switch 2 nei negozi la casa di Kyoto avrebbe in programma di espandere il catalogo portando i primi giochi dell'era GameCube .

Per Nate The Hate è un questione di “quando”, non di “se”

Pur non essendo al cento per cento sicuro delle tempistiche, Nate The Hate è certo che è "giusto una questione di "quando", non di "se"". Solitamente questo insider non si sbilancia così tanto a meno che non sia molto fiducioso delle informazioni ricevute dalle sue fonti.

Si tratta comunque di un'indiscrezione, una delle tante che stanno emergendo in questi giorni in vista della presentazione di Nintendo Switch 2, che sicuramente è bene prendere con le molle. A ogni modo arriva poche settimane dopo che è stata avvistata una registrazione FCC di un nuovo controller di Nintendo la cui forma ricorda molto quello del GameCube.

Uno scatto da Super Mario Sunshine

Il GameCube è arrivato in Europa nel 2002 e, sebbene non abbia raggiunto il successo commerciale di altre console Nintendo, può vantare una libreria di esclusive di grande valore, tra cui Luigi's Mansion, Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine eThe Legend of Zelda: Windwaker, giusto per citarne alcuni, che sarebbero sicuramente un'aggiunta gradita al catalogo di Nintendo Switch Online.