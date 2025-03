Nintendo Switch 2 potrebbe portare al ritorno di GameCube, secondo un indizio relativo a un controller

In questo caso, tutto parte da un documento registrato da Nintendo, una registrazione FCC per un "game controller" con un numero di modello preceduto da "BEE", che potrebbe dunque essere associato a Nintendo Switch 2, vista la corrispondenza con altri casi emersi in precedenza.

Sono emerse nuove voci di corridoio che parlano di un possibile controller in stile GameCube per Nintendo Switch 2 , cosa che a sua volta fa scaturire ulteriori supposizioni sul fatto che la console Nintendo possa tornare in qualche modo con la piattaforma di nuova generazione, forse attraverso un'estensione del servizio Nintendo Switch Online.

Una possibile estensione di Nintendo Switch Online?

Il dispositivo in questione è un "controller wireless Bluetooth" che dovrebbe dunque funzionare con Nintendo Switch 2, ma non sembra essere un dispositivo standard per la nuova console in questione, cosa che fa pensare a un retro-controller sullo stile di quelli già lanciato in precedenza ispirati a NES, Super Nintendo e Nintendo 64.

Il possibile collegamento tra il brevetto e il controller GameCube

Una vaghissima immagine, in particolare, farebbe pensare al controller GameCube: in una sorta di grafico è visibile la collocazione dell'etichetta che riporta le informazioni sul prodotto, che alcuni "investigatori" del forum Famiboards hanno scoperto corrispondere alla posizione in cui si trova l'etichetta nella parte posteriore del controller GameCube.

Il collegamento è veramente labile, ma considerando che il ritorno di GameCube magari all'interno di una nuova versione di Nintendo Switch Online è stato chiacchierato a lungo, un indizio del genere viene facilmente collegato a questa idea, o quantomeno al lancio di un controller GameCube per Nintendo Switch 2.