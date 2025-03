God of War Ragnarok riceverà presto l'update Collezione Odissea Oscura gratis: vediamo alcune immagini del DLC

Come annunciato nella giornata di ieri, Sony ha intenzione di celebrare il 20° anniversario della serie con varie iniziative, e una di queste riguarda l'update gratis Collezione Odissea Oscura per God of War Ragnarok, di cui vediamo alcuni dettagli e immagini da parte di PlayStation.

L'uscita dell'aggiornamento è fissata per il 20 marzo e si tratta di un update totalmente gratuito per chi possiede il gioco su PS4, PS5 o PC, andando ad aggiungere alcuni elementi cosmetici che richiamano la tradizione della serie all'interno di God of War Ragnarok.

Il titolo dell'aggiornamento trae ispirazione da quello che era il nome provvisorio del primo God of War del 2005, proponendo elementi cosmetici che richiamano l'aspetto iniziale di Kratos, comparso peraltro per la prima volta in God of War 2 come ricompensa per il completamento del gioco nella difficoltà modalità dio.