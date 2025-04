Nintendo ha annunciato che i giochi di Nintendo Switch 2 verranno presentati durante due Nintendo Treehouse, che verranno trasmesse in diretta il 3 aprile e il 4 aprile a partire dalle 16.00, ora italiana, e includeranno sessioni di gameplay dal vivo.

La casa giapponese non ha ovviamente rivelato i contenuti di queste trasmissioni, ma possiamo immaginare che uno dei titoli presentati sarà di certo il nuovo Mario Kart, che già si intravedeva nel primo trailer di Nintendo Switch 2 e che molti pensano verrà venduto anche in bundle con la console.

Un'ulteriore possibilità di cui tanti parlano è una versione Switch 2 di Metroid Prime 4: Beyond, visto che le tempistiche del progetto lasciano ormai intendere una natura cross-gen per la prossima avventura di Samus Aran.

Dopodiché potrebbe senz'altro esserci spazio per mostrare in azione la tanto desiderata retrocompatibilità migliorativa, con le Switch 2 Edition dei giochi disponibili per l'originale Nintendo Switch, riprodotti con alcuni miglioramenti per quanto concerne il comparto tecnico.