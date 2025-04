La durata del Nintendo Direct dedicato a Switch 2 è stata rivelata

Nintendo ha finalmente rivelato la durata del Nintendo Direct dedicato a Switch 2 che verrà trasmesso domani, 2 aprile, a partire dalle 15.00: l'evento durerà circa 60 minuti, dunque non sarà affatto breve e ci sarà spazio per un bel po' di annunci.

Fra le informazioni che troveranno posto nella presentazione di Nintendo Switch 2 ci sono sicuramente il prezzo e la data di uscita della nuova console, che molti prevedono farà il proprio debutto nei negozi a giugno, con l'apertura delle prenotazioni già da domani.

Verranno inoltre rivelate tutte le caratteristiche della piattaforma, inclusa la misteriosa funzione del tanto chiacchierato pulsante C e la possibilità di utilizzare i controller Joy-Con come dei mouse per un'esperienza più immediata con strategici e gestionali.

Ci aspettiamo inoltre conferme in merito alla retrocompatibilità migliorativa, la stessa tecnologia messa in campo negli ultimi anni da Sony e Microsoft, che consentirà eventualmente a Nintendo Switch 2 di far girare i giochi per l'attuale modello in una versione appunto migliorata.