Il cosplay di Inosuke da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba firmato Kalinka Fox si toglie la maschera

Kalinka Fox ha realizzato un bel cosplay di Inosuke da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ritraendo il celebre personaggio senza la sua iconica maschera... e aggiungendo ovviamente un pezzo extra al suo costume classico.

Nel manga di Koyoharu Gotouge, Inosuke è senza dubbio una delle figure di spicco: un cacciatore di demoni dal carattere impulsivo e selvaggio, che colpisce fin dal suo aspetto per via della maschera da cinghiale e per il fisico scolpito.

Cresciuto fra gli animali sulle montagne, questo personaggio ha sviluppato un incredibile senso del combattimento e una grande agilità, che gli permettono di muoversi e attaccare con uno stile unico, che include la potente tecnica chiamata "Respiro della Bestia".