Bella Ramsey è una Ellie troppo giovane per la Stagione 2 di The Last of Us?

La scelta di Joel in The Last of Us è stata giusta o sbagliata? Parlano gli autori della serie TV

Lo showrunner ha poi aggiunto di " aver visto Bella crescere, diventare indipendente e iniziare a trovare la propria strada, separandosi dai genitori", sottolineando come la trasformazione ruoti anche attorno al capire come fare per essere se stessi e mettere alla prova la propria indipendenza.

"Alcune persone cambiano in modo molto evidente, altre no", ha spiegato Mazin. "Guardo il volto di Bella da anni durante il montaggio, e posso dire con certezza che è cresciuta . Tuttavia a me interessa la maturità emotiva, il cambiamento della personalità."

Bella Ramsey sembra troppo giovane per interpretare Ellie nella Stagione 2 di The Last of Us ? Lo showrunner Craig Mazin ha voluto affrontare la questione nel corso di un'intervista, dicendo ciò che pensa al riguardo.

Oltre il gioco?

Di recente gli showrunner della serie televisiva di The Last of Us hanno assicurato che lo show non supererà i videogiochi come accaduto ad esempio a Il Trono di Spade, e che si ragionerà sulle tempistiche per evitare di procedere troppo rapidamente.

L'obiettivo di Mazin e Druckmann è quello dii prendersi tutto il tempo necessario per raccontare gli eventi di The Last of Us Parte 2 nella maniera migliore possibile, dando il giusto spazio a ogni evento e a ogni personaggio.