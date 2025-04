Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha una data di uscita ufficiale, ecco quando arriverà il film al cinema

Sony Pictures ha annunciato la data di uscita di Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, il nuovo film basato sulla celebre serie di manga/anime da parte di Tatsuki Fujimoto, in arrivo a partire dal 24 settembre in "oltre 80 paesi" e il 29 ottobre negli Stati Uniti.

L'annuncio è arrivato in occasione del panel al CinemaCon di Las Vegas e attraverso un messaggio dell'account ufficiale della serie su X, in attesa di ulteriori dettagli: il lancio avverrà direttamente al cinema, come si conviene a un vero e proprio lungometraggio dal taglio cinematografico, dotato anche di una notevole produzione.

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc è particolarmente atteso perché rappresenta a tutti gli effetti la continuazione della serie animata, mettendo in scena gli eventi successivi alla conclusione della prima stagione, finora l'unica tradotta in anime dal manga.

Purtroppo non ci sono ancora dettagli più precisi sul piano di uscita specifico per le varie aree geografiche, dunque non sappiamo ancora la data di uscita precisa per l'Italia, che dovrebbe comunque rientrare nel piano di lancio a partire dal 24 settembre.