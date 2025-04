AOC presenta i nuovi monitor della gamma AGON PRO: dal QD-OLED al refresh rate fino a 600 Hz

Dall'OLED all'IPS, i nuovi monitor portano in dote refresh rate elevati e tempi di risposta ridotti all'osso, senza rinunciare alla definizione e alla fedeltà dei colori, con proposte volte ad accontentare esigenze differenti e per tutte le tasche. Scopriamo insieme tutte le novità targate AOC rivolte alla fascia alta.

Il nuovo arrivato in casa AGON è dotato di due speaker da 5W e di un design ergonomico che offre la possibilità di regolare il display in altezza fino a 130 mm e con un angolo di 30 gradi. Non mancano, infine, le funzionalità legate a AOC Gmenu come Game Color, Crosshair, Shadow Control, Frame Counter e le varie modalità di gioco. AOC AGON PRO AG276UZD sarà disponibile a partire dal prossimo maggio al prezzo di 899 Euro .

AOC AGON PRO AG246FK6

AOC non si risparmia sul fronte dell'esport, con un monitor dedicato ai giocatori professionisti e in generale a tutti gli utenti che cercano velocità e precisione senza compromessi.

AGON PRO AG246FK6 offre un refresh rate fino a 600 Hz



AOC AGON PRO AG246FK6 è infatti il nuovo monitor da 24.1'' con pannello TN e risoluzione 1920 x 1080 Full HD in grado di raggiungere un refresh rate di ben 600 Hz. Il pannello mette in campo un tempo di risposta dichiarato di 0,5 ms GtG, un contrasto 1000:1, una luminosità massima di 350 nit SDR , angoli di visione di 170°/160°, profondità colore a 8-bit e una gamma cromatica estesa che copre il 99% dello spazio sRGB e il 90% del DCI-P3. Non manca il supporto a adaptive-sync per la sincronizzazione variabile e la compatibilità con NVIDIA G-Sync.

Lo schermo offre una DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.1, insieme a due porte USB 3.2 per dati e un jack per cuffie. La costruzione porta in dote la possibilità di effettuare regolazioni complete: inclinazione, altezza, rotazione laterale e orientamento verticale. AOC AGON PRO AG246FK6 sarà disponibile a partire da luglio 2025 al prezzo di 699 Euro.