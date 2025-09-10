Dying Light: The Beast rende omaggio alla storia degli zombie con un trailer

Il nuovo trailer di Dying Light: The Beast rende omaggio alla lunga storia degli zombie nella cultura pop: una terrificante tradizione che è nata agli inizi del secolo scorso, con le leggende legate alla magia voodoo, per poi evolversi in maniera inquietante.

Nel video, un modello viene trasformato da una squadra di truccatrici in una versione sempre diversa dei non-morti: dai "catatonici" degli anni '30 ai classici dei film di John Romero della fine degli anni '60, che hanno poi influenzato le successive rappresentazioni di queste creature.

Da qui si arriva alla tradizione degli "infetti", nata negli anni '90, frutto di esperimenti segreti, per abbracciare poi le interpretazioni più veloci e temibili degli anni 2000: zombie tutt'altro che decrepiti, capaci di muoversi rapidamente e dunque di inseguire le proprie prede in maniera efficace.

A quel punto hanno fatto il proprio esordio ulteriori versioni, anche videoludiche, con morti viventi decisamente più grossi, forti e resistenti rispetto alla tradizione classica, dotati di abilità sovrumane e molto più difficili da eliminare.