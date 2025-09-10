Dragon Ball: Gekishin Squadra è disponibile gratis da oggi su PC, PlayStation, Switch, iOS e Android

Dragon Ball: Gekishin Squadra è disponibile gratis a partire da oggi su PC, PlayStation, Nintendo Switch, iOS e Android: si tratta di un appassionante MOBA free-to-play che consente di dar vita a emozionanti sfide quattro-contro-quattro con i personaggi dell'opera di Akira Toriyama.

Il gameplay di Dragon Ball: Gekishin Squadra non ruota unicamente attorno all'azione, ma implica l'impiego di strategia, coordinazione, gestione delle abilità e capacità di adattarsi rapidamente alle situazioni per poter uscire vittoriosi da ogni sfida.

In occasione del lancio ufficiale, il roster che include diciassette eroi ha visto l'arrivo di cinque nuovi combattenti: si tratta di Cell (forma perfetta), Androide 17, Hit, Kale (Super Saiyan Berserk) e la coppia Gamma 1 e Gamma 2.

Con un totale di ventidue personaggi giocabili, Dragon Ball: Gekishin Squadra offrirà ai fan la possibilità di sperimentare diversi stili di gioco e strategie, adattando la squadra al proprio approccio e sfruttando il crossplay totale per sfidare altri utenti indipendentemente dalla piattaforma.