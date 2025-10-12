Dragon Ball Gekishin Squadra ha tante novità in arrivo, ecco quali

Ci sono tante novità in arrivo per Dragon Ball Gekishin Squadra, il divertente MOBA basato sull'opera di Akira Toriyama e disponibile in formato free-to-play su PC, PlayStation, Nintendo Switch, iOS e Android.

Come si vede nel video in calce, gli sviluppatori del gioco hanno infatti spiegato che stanno ripensando il bilanciamento del gameplay, come accade di solito in questo tipo di esperienze competitive, e che hanno intenzione di metterci a disposizione un maggior numero di opzioni.

Le modifiche apportate ai personaggi diventeranno più frequenti, con ritocchi effettuati sia all'inizio che a metà di ogni stagione, anche e soprattutto sulla base del feedback ricevuto da parte degli utenti.

Nello specifico, Goku in versione Super Saiyan vedrà aumentare il tempo di ricarica per il Meteor Hammer e una durata maggiore del Kaiohken, sebbene i potenziamenti di quest'ultima manovra siano stati ridotti al fine di mantenere un migliore equilibrio.