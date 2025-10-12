La serie TV di Wonder Man è stata presentata da Marvel con un trailer ufficiale

Il trailer ufficiale di Wonder Man presenta in maniera decisamente più dettagliata la serie televisiva Marvel mostrata nelle scorse ore con un breve teaser. C'è anche una data di uscita precisa: lo show farà il proprio debutto su Disney+ il prossimo 28 gennaio.
Il video ci introduce al Simon Williams del Marvel Cinematic Universe, che è molto diverso dalla versione a fumetti classica ma sembra anche distante dalla reinterpretazione vista negli scorsi anni all'interno dell'Universo Ultimate.
La storia che verrà raccontata negli otto episodi di Wonder Man sembra girare attorno alla produzione del remake di un film di supereroi diretto dal visionario regista Von Kovak, il cui protagonista era appunto un personaggio simile al Wonder Man originale.
Il protagonista della serie, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, da bambino era ossessionato da quell'eroe e ora, divenuto un attore, vuole assolutamente la parte. Riuscirà il suo amico Trevor Slattery (Ben Kingsley) ad aiutarlo a superare il provino?
Una serie diversa da quello che ci si aspettava?
Pubblicato poche ore dopo il teaser di Wonder Man, il trailer ufficiale ovviamente non chiarisce quale direzione prenderà lo show dal punto di vista narrativo. Il Simon Williams che si vede nel video è infatti privo di poteri: come li otterrà? E, soprattutto, li otterrà?
Insomma, ci troviamo di fronte a un progetto ancora misterioso, e la sensazione è che gli autori si siano presi ampie libertà creative nel disegnare questo nuovo personaggio: se il risultato finale sarà uno show ben fatto e divertente, ben venga questo approccio.