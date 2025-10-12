La serie TV di Wonder Man è stata presentata da Marvel con un trailer ufficiale

Il protagonista della serie, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II , da bambino era ossessionato da quell'eroe e ora, divenuto un attore, vuole assolutamente la parte. Riuscirà il suo amico Trevor Slattery (Ben Kingsley) ad aiutarlo a superare il provino?

Una serie diversa da quello che ci si aspettava?

Pubblicato poche ore dopo il teaser di Wonder Man, il trailer ufficiale ovviamente non chiarisce quale direzione prenderà lo show dal punto di vista narrativo. Il Simon Williams che si vede nel video è infatti privo di poteri: come li otterrà? E, soprattutto, li otterrà?

Insomma, ci troviamo di fronte a un progetto ancora misterioso, e la sensazione è che gli autori si siano presi ampie libertà creative nel disegnare questo nuovo personaggio: se il risultato finale sarà uno show ben fatto e divertente, ben venga questo approccio.