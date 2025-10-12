Stando a due annunci lavorativi, Xbox è alla ricerca di esperti che possano aiutarla a trasformare il suo modello di business , e che possano farlo rapidamente, probabilmente anche al fine di reagire al contraccolpo generato dalle ultime decisioni prese dall'azienda.

Un investimento anche in ottica hardware

Come confermato di recente da Microsoft, la nuova Xbox si farà e stando ad alcune voci piuttosto insistenti potrebbe trattarsi di una macchina ibrida, in grado di eseguire giochi per PC attingendo a store come Steam.

Anche in tal senso la casa di Redmond avrebbe bisogno di attuare trasformazioni profonde ed è probabilmente lì che andrà a collocarsi la seconda figura a cui fanno riferimento gli annunci lavorativi: un Gaming Content and Studios Finance Lead che lavorerà a stretto contatto con i direttori finanziari dei vari studi per garantire un perfetto allineamento strategico.

Secondo l'annuncio, questo ruolo sarà responsabile di "unificare e guidare la visione finanziaria dei contenuti e degli studi first party", offrendo una prospettiva globale e promuovendo l'efficienza operativa e la conformità in tutta l'organizzazione.

Fra i suoi compiti principali ci sarà quello di sviluppare strategie finanziarie per franchise da miliardi di dollari, supervisionare le previsioni di ricavi, fornire analisi e raccomandazioni per superare gli obiettivi di profitto e coordinare le attività tra i CFO dei vari studi.