Dietro le quinte di Mortal Kombat 2 con Karl Urban e gli altri attori del film

Warner Bros. ha pubblicato un interessante dietro le quinte di Mortal Kombat 2 in cui Karl Urban e diversi altri attori parlano della propria esperienza con il film, che approderà nelle sale cinematografiche italiane il 15 maggio 2026.

Urban, che negli ultimi anni ha consolidato la propria notorietà grazie alla serie televisiva The Boys, ha parlato del valore produttivo del progetto e di come la pellicola sarà in grado di rendere giustizia al mondo e ai personaggi di Mortal Kombat.

Si tratta di un sequel più grande e importante rispetto al precedente capitolo sotto ogni punto di vista, ha spiegato invece Lewis Tan, che nel film interpreta il ruolo di Cole Young: Fatality, Flawless Victory e tutto il resto hanno trovato posto nella trasposizione.

Il regista Simon McQuoid ha detto che non si è mai visto un film di Mortal Kombat così ambizioso e spettacolare, dunque l'obiettivo dell'intera crew era quello di portare la saga verso un nuovo livello.