La nuova Xbox si farà, Microsoft ha smentito le voci sull'abbandono dell'hardware

La nuova Xbox si farà: con una dichiarazione ufficiale, Microsoft ha smentito le voci sull'abbandono dell'hardware che avrebbero voluto l'azienda intenzionata ad abbracciare unicamente l'attività di publisher.

"Stiamo investendo attivamente nel futuro delle nostre console e dei dispositivi first party progettati, sviluppati e realizzati dal team Xbox", si legge nella nota appena rilasciata dalla casa di Redmond.

"Per ulteriori dettagli, la community può consultare il nostro annuncio di collaborazione con AMD", conclude la dichiarazione, facendo appunto riferimento all'accordo multimilionario siglato con il produttore americano per la realizzazione della prossima Xbox.

Insomma, a quanto pare i piani di Microsoft non sono cambiati: l'azienda continuerà a creare hardware insieme ai suoi partner.