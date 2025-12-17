Disney non collabora con Roblox per un accordo con Fortnite? No, dice Variety, c'è un altro motivo

Ricordiamo che Roblox vanta 151 milioni di utenti attivi giornalmente e molte compagnie vedono la piattaforma come un perfetto spazio dove vendere e pubblicizzare i propri prodotti. Disney però non è ancora entrata in questo "business".

Secondo un nuovo report, Disney ad oggi non avrebbe collaborato con Roblox - la piattaforma videoludica preferita dai più giovani (e non solo) - a causa delle preoccupazioni per la sicurezza dei bambini all'interno del videogioco.

I dettagli del report di Variety su Disney e Roblox

Secondo un report di Variety, la compagnia del Topo trova preoccupanti le continue accuse a Roblox, spesso considerato uno spazio non sicuro per i più piccoli.

Alcuni avevano pensato che Disney stesse evitando Roblox per l'accordo da 1.5 miliardi di dollari con la piattaforma rivale, Fortnite, ma secondo le fonti di Variety Disney non sta collaborando con Roblox perché non crede sia una mossa sicura.

Disney è fortemente coinvolta con Fortnite, in ogni caso, visto che spesso contenuti di Star Wars e Marvel arrivano all'interno del Battle Royale. Inoltre, è in produzione una misteriosa modalità "Disney Fortnite". Tutto questo sebbene Fortnite possa vantare "solo" 30-40 milioni di giocatori giornalieri.

Roblox è stato più volte portato in tribunale e recentemente ha lavorato per inserire una serie di misure di sicurezza aggiuntive, limitando con chi i più giovani possono interagire online. Ha anche introdotto in alcune nazioni un sistema di verifica facciale, sebbene sia stato subito criticato per la facilità con la quale si può aggirare (basta mettere il volto di una persona più grande davanti allo schermo, come un fratello o una sorella più grandi).