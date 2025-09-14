Final Fantasy 7 Remake riceverà una specie di "god mode" che modifica la difficoltà rendendo potentissimi

Con l'annuncio dell'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S arriva anche la notizia di una nuova modalità destinata ad abbassare nettamente la difficoltà del gioco, una specie di "god mode" che renderà gli scontri decisamente più semplici, almeno per quanto riguarda gran parte del gioco.
Considerando che proprio di recente abbiamo assistito alle polemiche sull'eccessiva difficoltà di Hollow Knight Silksong, questa mossa di Square Enix sembra quasi essere una specie di risposta di Square Enix alla questione del bilanciamento nei giochi, ed è una risposta alquanto drastica.
La nuova "progressione semplificata" introdotta dalla modalità inedita che arriverà in Final Fantasy 7 Remake Intergrade, di fatto, aumenta drasticamente la potenza dei personaggi gestiti dai giocatori, tanto da rendere decisamente semplice qualsiasi scontro.
Un modo per personalizzare l'esperienza
Come riferito da Square Enix, la nuova modalità applica HP infiniti, porta l'energia magica al massimo, oltre alle barre Limit e ATP, incrementando oltre i danni di tutti gli attacchi portandoli a 9.999.
Il publisher ha inoltre aggiunto che "alcune di queste caratteristiche potrebbero non essere applicabili in alcune situazioni", ma senza specificare ulteriormente quali siano queste condizioni, e in ogni caso la modalità può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento.
Sebbene sia una soluzione fin troppo netta, rientra nella visione del director, Naoki Hamaguchi, intenzionato a consentire a tutti i tipi di utenti di poter giocare, anche chi non ha molto tempo a disposizione e magari non può dedicarsi a livellare i personaggi.
"Credo che oggigiorno il modo in cui le persone fruiscono dei contenuti sia diventato più flessibile, come dimostrano le piattaforme di streaming video, e che le persone desiderino lo stesso anche dai videogiochi, con opzioni che consentano di personalizzare l'esperienza in base al tempo a disposizione e al proprio livello di interesse", ha riferito Hamaguchi.
"Ho anche avuto esperienze personali in cui volevo giocare a qualcosa nel poco tempo a mia disposizione, ma ho rinunciato a causa del tempo necessario per far salire di livello i personaggi o per completare il gioco".