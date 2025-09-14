Final Fantasy 7 Remake riceverà una specie di "god mode" che modifica la difficoltà rendendo potentissimi

Considerando che proprio di recente abbiamo assistito alle polemiche sull'eccessiva difficoltà di Hollow Knight Silksong , questa mossa di Square Enix sembra quasi essere una specie di risposta di Square Enix alla questione del bilanciamento nei giochi, ed è una risposta alquanto drastica.

Un modo per personalizzare l'esperienza

Come riferito da Square Enix, la nuova modalità applica HP infiniti, porta l'energia magica al massimo, oltre alle barre Limit e ATP, incrementando oltre i danni di tutti gli attacchi portandoli a 9.999.



Il publisher ha inoltre aggiunto che "alcune di queste caratteristiche potrebbero non essere applicabili in alcune situazioni", ma senza specificare ulteriormente quali siano queste condizioni, e in ogni caso la modalità può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento.

Sebbene sia una soluzione fin troppo netta, rientra nella visione del director, Naoki Hamaguchi, intenzionato a consentire a tutti i tipi di utenti di poter giocare, anche chi non ha molto tempo a disposizione e magari non può dedicarsi a livellare i personaggi.

"Credo che oggigiorno il modo in cui le persone fruiscono dei contenuti sia diventato più flessibile, come dimostrano le piattaforme di streaming video, e che le persone desiderino lo stesso anche dai videogiochi, con opzioni che consentano di personalizzare l'esperienza in base al tempo a disposizione e al proprio livello di interesse", ha riferito Hamaguchi.

"Ho anche avuto esperienze personali in cui volevo giocare a qualcosa nel poco tempo a mia disposizione, ma ho rinunciato a causa del tempo necessario per far salire di livello i personaggi o per completare il gioco".