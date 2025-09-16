Splinter Cell: Deathwatch ha un nuovo trailer ufficiale in italiano, la serie è in arrivo su Netflix

Splinter Cell: Deathwatch è la nuova serie TV Netflix in arrivo basata sul celebre franchise di Ubisoft, e con l'avvicinarsi della data di uscita torniamo a vederla in azione con un nuovo trailer ufficiale in italiano, che mostra diverse scene inedite.
Come è stato riferito con l'annuncio della data di uscita, la serie sarà visibile dagli abbonati al servizio Netflix dal 14 ottobre, dunque non manca ormai molto al ritorno di Sam Fisher sulle scene, sebbene in questo caso avvenga in maniera alquanto diversa da quanto si sarebbero aspettati i fan.
L'adattamento animato era stato annunciato già diverso tempo fa, ma sono passati vari anni prima di trovare la giusta organizzazione sul fronte della produzione, cosa che finalmente si è realizzata di recente con l'annuncio dell'anno scorso e la data di uscita ormai prossima.
Un Sam alquanto maturo
Il nuovo trailer di Splinter Cell: Deathwatch, visibile qui sotto, mostra qualcosa di più della storia, mettendo in scena alcuni momenti particolari di questa e dando modo di vedere ancora una volta il Sam Fisher alquanto invecchiato che ne è protagonista.
La storia della serie è stata scritta da Derek Kolstad, uno che di missioni complicate e scontri con armi da fuoco se ne intende alquanto, essendo l'autore di John Wick, sbizzarrendosi qui in storie più spionistiche ma sempre volte all'azione.
La trama dovrebbe avere a che fare con questioni personali per Sam Fisher.
Dopo una lunga pausa dal lavoro sul campo, il leggendario agente deve tornare in azione quando una giovane agente ferita chiede il suo aiuto, si legge nella sinossi ufficiale.