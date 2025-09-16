Splinter Cell: Deathwatch ha un nuovo trailer ufficiale in italiano, la serie è in arrivo su Netflix

Splinter Cell: Deathwatch è la nuova serie TV Netflix in arrivo basata sul celebre franchise di Ubisoft, e con l'avvicinarsi della data di uscita torniamo a vederla in azione con un nuovo trailer ufficiale in italiano, che mostra diverse scene inedite.

Come è stato riferito con l'annuncio della data di uscita, la serie sarà visibile dagli abbonati al servizio Netflix dal 14 ottobre, dunque non manca ormai molto al ritorno di Sam Fisher sulle scene, sebbene in questo caso avvenga in maniera alquanto diversa da quanto si sarebbero aspettati i fan.

L'adattamento animato era stato annunciato già diverso tempo fa, ma sono passati vari anni prima di trovare la giusta organizzazione sul fronte della produzione, cosa che finalmente si è realizzata di recente con l'annuncio dell'anno scorso e la data di uscita ormai prossima.