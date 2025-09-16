Diablo 4: la Stagione 10 "Caos Infernale" è stata presentata con un gameplay trailer

Blizzard ha presentato la Stagione 10 di Diablo 4, intitolata "Caos Infernale", anche attraverso un nuovo gameplay trailer che mostra varie caratteristiche di questo grosso aggiornamento, che apporterà vari nuovi contenuti ed eventi all'action RPG in questione.

La Stagione 10 inizierà il 23 settembre e porterà con sé un nuovo boss e una nuova modalità per l'endgame, oltre a ricompense e perk specifici, oltre a eventi stagionali che ovviamente ravviveranno un po' l'azione della community all'interno del gioco, secondo il principio di evoluzione con supporto a lungo termine di Blizzard.

La Stagione 9 è stata lanciata il primo luglio e sta ormai giungendo al termine, dunque gli utenti sono in attesa dell'arrivo dei nuovi contenuti promessi da Blizzard all'interno della roadmap annunciata nei mesi scorsi.