Diablo 4: la Stagione 10 "Caos Infernale" è stata presentata con un gameplay trailer

Blizzard ha presentato la Stagione 10 di Diablo 4, intitolata "Caos Infernale", anche attraverso un nuovo gameplay trailer che mostra varie caratteristiche di questo grosso aggiornamento, che apporterà vari nuovi contenuti ed eventi all'action RPG in questione.
La Stagione 10 inizierà il 23 settembre e porterà con sé un nuovo boss e una nuova modalità per l'endgame, oltre a ricompense e perk specifici, oltre a eventi stagionali che ovviamente ravviveranno un po' l'azione della community all'interno del gioco, secondo il principio di evoluzione con supporto a lungo termine di Blizzard.
La Stagione 9 è stata lanciata il primo luglio e sta ormai giungendo al termine, dunque gli utenti sono in attesa dell'arrivo dei nuovi contenuti promessi da Blizzard all'interno della roadmap annunciata nei mesi scorsi.
Le novità in arrivo
Il 23 settembre, il velo tra Sanctuarium e gli Inferi Ardenti si assottiglia nella Stagione del Caos Infernale, dice Blizzard nella presentazione ufficiale della nuova stagione, nella quale dovremo dare la caccia alle potenti Armature del Caos e sbloccare i letali Perk del Caos per ottenere un potere incredibile.
"La presenza di Mefisto indebolisce il confine tra i mondi, consentendo al Consiglio Malvagio di fuggire dall'Inferno e diffondere distruttive Fenditure del Caos in tutto Sanctuarium. Immergiti nella serie di missioni stagionali per scoprire il complotto del Consiglio Malvagio volto a seminare distruzione in tutto il territorio".
Questa stagione porta aggiornamenti permanenti ai regni eterni e stagionali nelle Orde Infernali con le Ondate del Caos e Bartuc, Signore del Caos, un boss completamente nuovo da sconfiggere.
La Stagione 10 porterà anche al rilancio dei contenuti endgame delle Orde Infernali, con la modalità a base di ondate di nemici che potrebbe diventare ancora più difficile rispetto a prima.