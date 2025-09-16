0

Il remake di Assassin's Creed 4: Black Flag cambierebbe molto il gioco, eliminando anche alcune parti

Un nuovo report sta condividendo tante informazioni sul molto chiacchierato remake di Assassin's Creed 4: Black Flag, indicando che sarà trasformato in un GDR come i titoli più recenti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/09/2025
Edward in Assassin's Creed 4 Black Flag
Assassin's Creed IV: Black Flag
Assassin's Creed IV: Black Flag
News Video Immagini

Assassin's Creed è alquanto attivo al momento, visto che sono arrivati sia un aggiornamento che un DLC per Assassin's Creed Shadows, ma i fan della serie hanno sempre fame di nuovi capitoli. Se è così anche per voi, un nuovo report suggerisce che potremmo non dover attendere troppo per mettere le mani su un nuovo gioco.

Parliamo del remake di Assassin's Creed IV Black Flag e lo definiamo nuovo non a caso.

Come sarebbe Assassin's Creed 4: Black Flag remake

Le informazioni seguenti provengono dal canale YouTube francese Jeux Vidéo Magazine, che in passato ha condiviso informazioni corrette su alcuni titoli di Assassin's Creed.

Nel video viene prima di tutto spiegato che questo remake non sarà un'opera ad alto budget che rivoluziona il gioco originale (non sarà quindi un Resident Evil 2 o un Silent Hill 2 remake) ma comunque proporrà vari aggiornamenti significativi.

Ad esempio, tutta la parte dedicata ai giorni nostri sarebbe stata rimossa e il contenuto sarebbe stato sostituito con nuovi sezioni che ampliano la storia di Edward, con una lunghezza finale del gioco persino superiore all'originale pur tenendo conto dei tagli. Inoltre, sebbene la mappa non sia stata cambiata, sarebbero state inserite più attività e missioni secondarie, con anche contenuti tagliati dal gioco originale (come la storia di Mary Read).

Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji è disponibile ora, ecco il trailer Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji è disponibile ora, ecco il trailer

Per semplificare lo sviluppo Ubisoft avrebbe deciso anche di riutilizzare alcuni asset (modelli, texture, effetti...) da Skull & Bones, comprensibilmente, ma la fonte afferma che i giocatori non noteranno la cosa. La più grande modifica però è legata al gameplay, visto che questo remake di Assassin's Creed IV Black Flag renderebbe il gioco più simile agli ultimi titoli della serie, ovvero con una struttura più da GDR, con tanto di bottino e statistiche per gli equipaggiamenti, con anche un nuovo sistema di combattimento in stile GDR basato sui titoli moderni invece del vecchio e coreografico scambio di colpi dell'originale.

Il team starebbe inoltre sviluppando il gioco usando lo stesso motore grafico di Assassin's Creed Shadows (l'Anvil Pipeline), con una uscita prevista per l'inizio 2026 (marzo è il candidato più credibile) sebbene alcune fonti temono che potrebbe essere rimandato alla fine del 2026.

Ovviamente sono solo rumor e non informazioni ufficiali: dovremo probabilmente attendere ancora dei mesi prima di sapere se è tutto corretto o meno. Ricordiamo infine che Assassin's Creed Mirage ha ricevuto il proprio Discovery Tour, ma è molto diverso da quelli passati.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il remake di Assassin's Creed 4: Black Flag cambierebbe molto il gioco, eliminando anche alcune parti