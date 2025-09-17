7

Assassin's Creed: Black Flag Remake pare abbia tolto le parti in epoca moderna e i fan non l'hanno presa bene

I fan non hanno reagito bene alle informazioni recenti trapelate sul presunto remake di Assassin's Creed 4: Black Flag, in base alle quali sarebbero state rimosse le parti moderne.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/09/2025
Un veliero in Assassin's Creed 4: Black Flag
Assassin's Creed IV: Black Flag
Assassin's Creed IV: Black Flag
Nelle ore scorse sono emerse nuove voci di corridoio su Assassin's Creed 4: Black Flag Remake, in base a una presunta fuga di notizie raccolte poi da JeuxVideo, che riporta, tra le altre cose, della rimozione totale delle parti ambientate in epoca contemporanea dall'originale, cosa che ha scatenato le proteste dei fan, evidentemente molto sensibili su questo argomento.

Si tratta in effetti di una tendenza ormai consolidata con i capitoli moderni di Assassin's Creed, che progressivamente hanno tagliato fuori gli elementi che legavano la storia al contesto moderno dell'Abstergo e all'uso della macchina Animus come elementi fondamentali della trama, ma che erano presenti nell'originale Assassin's Creed 4: Black Flag.

Secondo le informazioni emerse, in base alle quali il remake cambierebbe molto il gioco, eliminando anche alcune parti, sembra che in questi tagli ricadano completamente le vicende dell'epoca contemporanea.

Una distorsione della storia originale?

Oltre a rappresentare ovviamente un rifacimento tecnico totale, il (presunto) remake di Assassin's Creed 4: Black Flag modificherebbe dunque anche la storia originale, rimuovendo tutti i legami con gli elementi della trama nel periodo contemporanea e dunque la parte più investigativa e misteriosa della serie.

Altre variazioni riguarderebbero una sterzata generale verso le caratteristiche più da RPG che abbiamo visto anche queste nei capitoli più recenti, ma quello che ha fatto scatenare maggiormente le polemiche sembra essere questa rimozione degli eventi moderni, che viene vista come una vera e propria distorsione della storia originale.

Assassin's Creed 4: Black Flag riceve nuove funzionalità su Steam, facendo pensare al Remake Assassin's Creed 4: Black Flag riceve nuove funzionalità su Steam, facendo pensare al Remake

I commenti non si sono fatti attendere e alcune di queste prime reazioni possono essere lette sul thread pubblicato su Reddit, nel quale si susseguono le polemiche sulla rimozione di questi elementi, a cui i giocatori sembrano ormai essersi abituati per i capitoli moderni ma che evidentemente non possono sopportare se applicate anche in maniera retro-attiva.

#Ubisoft
