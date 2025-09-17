Assassin's Creed: Black Flag Remake pare abbia tolto le parti in epoca moderna e i fan non l'hanno presa bene

Nelle ore scorse sono emerse nuove voci di corridoio su Assassin's Creed 4: Black Flag Remake, in base a una presunta fuga di notizie raccolte poi da JeuxVideo, che riporta, tra le altre cose, della rimozione totale delle parti ambientate in epoca contemporanea dall'originale, cosa che ha scatenato le proteste dei fan, evidentemente molto sensibili su questo argomento.

Si tratta in effetti di una tendenza ormai consolidata con i capitoli moderni di Assassin's Creed, che progressivamente hanno tagliato fuori gli elementi che legavano la storia al contesto moderno dell'Abstergo e all'uso della macchina Animus come elementi fondamentali della trama, ma che erano presenti nell'originale Assassin's Creed 4: Black Flag.

Secondo le informazioni emerse, in base alle quali il remake cambierebbe molto il gioco, eliminando anche alcune parti, sembra che in questi tagli ricadano completamente le vicende dell'epoca contemporanea.