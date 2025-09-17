La registrazione delle chiamate con Google Telefono approda su Pixel: dispositivi compatibili e come usare la funzione

Con l'app Telefono è possibile registrare le chiamate sui dispositivi Pixel. Vediamo come trovare la funzione e in che modo usarla.

Secondo alcune segnalazioni, la funzione dedicata alla registrazione nativa delle chiamate sta approdando sui dispositivi Pixel. Parliamo di indiscrezioni e non di conferme effettive in quanto Google ha semplicemente aggiornato la pagina di supporto legata a questa funzione (trovate la fonte in calce), spiegando come utilizzarla. Dopo anni di assenza, quindi, gli utenti potranno registrare le chiamate con dei semplici tap. Tuttavia, è fondamentale rispettare alcuni requisiti. Vediamo quindi di seguito tutto ciò che si deve sapere in merito.

Pixel supportati e requisiti per usare la funzione Secondo quanto riportato da Google, la funzione è disponibile a partire dai Pixel 6 e con almeno Android 14 (sui dispositivi non Pixel, invece, Android 9). Inoltre, è fondamentale installare l'ultima versione dell'app Telefono, oltre ovviamente a trovarsi in un'area geografica in cui è supportata la registrazione delle chiamate. In questo caso Big G non ha menzionato esplicitamente l'Italia, ma la pagina di supporto lascia ben sperare. Google ha una nuova app di ricerca per Windows e sembra funzionare decisamente bene Ovviamente fateci sapere nei commenti qui sotto se trovate la funzione. Potete anche trovare delle opzioni dedicate alla registrazione: basterà andare nelle impostazioni di Google Telefono (vi lasciamo uno screenshot per farvi capire meglio). Le opzioni per la registrazione delle chiamate su Pixel