Elden Ring Nightreign vi permette ora di tornare a una difficoltà inferiore in Deep of Night

Pare però che abbiano "esagerato" un po' e che alcuni giocatori rischino di ritrovarsi bloccati a una sfida troppo complessa. FromSoftware ha quindi inserito l'opzione per fare un passo indietro e tornare alla difficoltà precedente di Deep of Night.

Elden Ring Nightreign è pensato per essere un gioco complesso, ma visto che gli appassionati imparano alla svelta a dominarlo il team ha aggiunto una nuova modalità di recente, Deep of Night , che permette di affrontare una sfida ancora più complessa e che diventa più complicata più volte si vince.

Le novità dell'aggiornamento di Elden Ring Nightreign

Dovete infatti sapere che Deep of Night è una modalità a ranghi: man mano che si vince si accumulano punti e dopo averne ottenuti a sufficienza si sale di rango, ottenendo una sfida ancora più complessa. Se però una volta raggiunto il rango successivo la sfida è troppo elevata per voi e non vi divertite più, da ora potete volutamente retrocedere al rango inferiore così da tornare a un livello più accettabile e poter magari trovare qualche altra Reliquia di Deep of Night (diverse da quelle del gioco base) per potenziarvi prima di tornare al rango superiore.

Dall'altro lato, c'è una nuova funzione che fa sì che ai ranghi 3, 4 e 5 non si venga fatti calare ai livelli inferiori in caso di sconfitta. La protezione si applica alla prima sconfitta in rango 3 e per due sconfitte in rango 4 e 5. In questo modo, i giocatori hanno più possibilità di sopravvivere e continuare la "scalata".

Inoltre, se un giocatore di Profondità 1 finisce in una partita con giocatori di rango superiore all'interno della Profondità 2 o superiore, in caso di sconfitta non subisce perdite di punti. Per chiudere, l'aggiornamento farà sì che anche nel caso nel quale i giocatori Steam vengano disconnessi dai server Steam, possano continuare a giocare senza problemi.

Ricordiamo infine che Elden Ring Nightreign si è aggiornato con la modalità Duo.