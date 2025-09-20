Dying Light: The Beast regala un DLC a tutti per festeggiare le positive recensioni Steam

Dying Light: The Beast è appena arrivato ma è già un successo su Steam, al punto tale che il team di sviluppo di Techland ha deciso di dare ai giocatori un DLC gratuito per ringraziarli dell'accoglienza.

Nello specifico, come potete vedere anche nell'immagine poco sotto, i giocatori hanno modo di ottenere una mazza "spettrale" di colore rosso/arancio e nero. Sarà pubblicata sia su PC che per le versioni console e tutto quello che dovrete fare è aggiornare il gioco (cosa che avviene in automatico se l'avete appena installato).