Dying Light: The Beast regala un DLC a tutti per festeggiare le positive recensioni Steam

Dying Light: The Beast è appena arrivato ma è già un successo su Steam, al punto tale che il team di sviluppo di Techland ha deciso di dare ai giocatori un DLC gratuito per ringraziarli dell'accoglienza.
Nello specifico, come potete vedere anche nell'immagine poco sotto, i giocatori hanno modo di ottenere una mazza "spettrale" di colore rosso/arancio e nero. Sarà pubblicata sia su PC che per le versioni console e tutto quello che dovrete fare è aggiornare il gioco (cosa che avviene in automatico se l'avete appena installato).
Il messaggio del team di Dying Light The Beast
La pagina ufficiale di Dying Light ha scritto, come potete vedere: "Siamo grati per il 'Molto positiva' su Steam - Ora godetevi la vostra ricompensa! Siete incredibili! Con oltre 8.000 recensioni su Steam e un incredibile valutazione del 90% per Dying Light The Beast, avete reso il gioco 'Molto positivo'. Come segno della nostra gratitudine, abbiamo aggiunto un regalo speciale per ogni giocatore: la Mazza Spettrale."
Continua: "Per poterla ottenere - semplicemente dovete aggiornare il gioco! Per favore, sappiate che ci può volere un po' perché l'oggetto appaia nel gioco. Non potremmo essere più grati! Grazie per aver lasciato andare la bestia."
Si tratta di un piccolo regalo, un'arma che magari non verrà nemmeno usata da molti giocatori, ma in ogni caso si tratta di un piacevole gesto da parte del team. Ricordiamo infine che Dying Light: The Beast è ufficialmente verificato per Steam Deck.