Dying Light: The Beast è ufficialmente verificato per Steam Deck: lo ha annunciato Techland, rivelando che già dal lancio di oggi il gioco potrà essere utilizzato sull'handheld Valve con tutte le ottimizzazioni tecniche del caso.

"Da fan di Steam Deck, ero personalmente motivato a portare Dying Light: The Beast su questa piattaforma", ha spiegato il rendering & audio director Tomasz Szalkowski. "Ho supervisionato ogni dettaglio per assicurarmi che girasse davvero bene."

Dying Light: The Beast può utilizzare sull'handheld Valve "uno speciale 'performance mode' che combina impostazioni ottimizzate e regolazioni dedicate, insieme a HDR e VRR, e gli consentre di funzionare in maniera perfettamente fluida sul display OLED del dispositivo."

"Sono molto soddisfatto delle prestazioni di Dying Light: The Beast e non vedo l'ora che i giocatori possano provarlo di persona a partire dal 18 settembre", ha concluso Szalkowski.