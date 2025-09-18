Super Mario Galaxy 1+2 riceverà un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2 con miglioramenti e novità

La raccolta di remaster Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è in arrivo su Nintendo Switch, ma il giorno di lancio riceverà un aggiornamento gratis specifico per Nintendo Switch 2 destinato ad apportare alcuni miglioramenti e novità dedicate alla nuova console.
Come riferito dal sito ufficiale, la raccolta di remaster contenete i due storici capitoli della serie verrà lanciata in versione unica su Nintendo Switch 1 e 2, ma i possessori di Nintendo Switch 2 potranno accedere a un aggiornamento gratis che sarà messo a disposizione il giorno di lancio, ovvero il 2 ottobre 2025.
Questo update rappresenta una sorta di versione specifica per Nintendo Switch 2, che porta con sé un incremento di risoluzione sia in versione portatile che con la console nel dock, ma a quanto pare ci saranno anche alcune caratteristiche esclusive.
I miglioramenti su Nintendo Switch 2
Per la precisione, in base a quanto riferito dal sito ufficiale Nintendo, l'aggiornamento di Super Mario Galaxy 1 e 2 per Nintendo Switch 2 consentirà un incremento di risoluzione a 4K con la console nel Dock e a 1080p in modalità portatile.
Inoltre, secondo quanto riferito dal sito giapponese di Nintendo ma ancora in attesa di conferme con ulteriori dettagli, sembra che l'update introduca anche la possibilità di utilizzare i Joy-Con in stile mouse.
Questa particolare caratteristica non viene specificata meglio, ma potrebbe riguardare la gestione del puntatore originale o forse direttamente il controllo del personaggio principale, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.
Nel frattempo, proprio oggi abbiamo visto un nuovo trailer e due spot giapponesi sulla raccolta, e abbiamo anche visto che questa presenta alcuni miglioramenti anche rispetto al Galaxy della versione 3D All-Stars.