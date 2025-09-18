Borderlands 4 celebra i voti della stampa con l'immancabile trailer

Certo, molti sostengono che sul piano della narrazione e delle attività secondarie siano in realtà stati fatti dei passi indietro , ma i pregi dell'esperienza riescono a metterci una pezza.

Nel video assistiamo a una valanga di 10/10 e 9/10 che sembrano confermare con grande convinzione le qualità del gioco, sebbene di fatto non siano mancate alcune valutazioni meno brillanti. Parliamo tuttavia di una minoranza, visto che generalmente i giudizi sono stati molto positivi .

Intanto, continua lo show di Randy Pitchford

Negli anni abbiamo imparato che Randy Pitchford non le manda a dire, e in effetti il CEO di Gearbox Software si sta distinguendo per una serie di post sui social in cui affronta a viso aperto le critiche mosse a Borderlands 4, fornendo spesso risposte tutt'altro che accomodanti.

Pur con i suoi modi spicci, tuttavia, Pitchford sta sondando il terreno e tastando gli umori in merito a quelli che saranno gli aggiornamenti e i contenuti post-lancio del gioco, cercando di capire esattamente cosa vogliono gli utenti.