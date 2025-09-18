Borderlands 4 celebra i voti della stampa con l'immancabile trailer

Il trailer dei riconoscimenti di Borderlands 4 celebra gli ottimi voti che lo sparatutto di Gearbox Software ha portato a casa, forte di un'accoglienza entusiastica da parte di diverse testate appartenenti alla stampa internazionale.
Nel video assistiamo a una valanga di 10/10 e 9/10 che sembrano confermare con grande convinzione le qualità del gioco, sebbene di fatto non siano mancate alcune valutazioni meno brillanti. Parliamo tuttavia di una minoranza, visto che generalmente i giudizi sono stati molto positivi.
Archiviata la delusione del film, il nuovo capitolo della saga sembra insomma aver soddisfatto le aspettative, riuscendo nella non semplice impresa di rinfrescare la tradizionale formula looter shooter che caratterizza il franchise da sempre e che rischiava di sentire il peso dei suoi anni.
Certo, molti sostengono che sul piano della narrazione e delle attività secondarie siano in realtà stati fatti dei passi indietro, ma i pregi dell'esperienza riescono a metterci una pezza.
Intanto, continua lo show di Randy Pitchford
Negli anni abbiamo imparato che Randy Pitchford non le manda a dire, e in effetti il CEO di Gearbox Software si sta distinguendo per una serie di post sui social in cui affronta a viso aperto le critiche mosse a Borderlands 4, fornendo spesso risposte tutt'altro che accomodanti.
Pur con i suoi modi spicci, tuttavia, Pitchford sta sondando il terreno e tastando gli umori in merito a quelli che saranno gli aggiornamenti e i contenuti post-lancio del gioco, cercando di capire esattamente cosa vogliono gli utenti.