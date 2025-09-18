La modalità Xbox disponibile per tutti su Windows 11, ecco come abilitarla

Si tratta di un'opzione che potrebbe trasformare il modo in cui i PC da gioco portatili gestiscono l'avvio e le risorse, riducendo il peso del sistema operativo e lasciando più memoria libera per i videogiochi.

Come sappiamo, Microsoft sta preparando l'arrivo di una nuova interfaccia dedicata al gaming, chiamata Xbox full-screen experience. La funzione è attesa ufficialmente il mese prossimo sui dispositivi portatili Xbox Ally, ma alcune prove condotte dagli appassionati mostrano che può già essere attivata su Windows 11 .

Come funziona la modalità Xbox su qualsiasi dispositivo handheld Windows

La caratteristica principale della modalità Xbox è l'avvio diretto nell'app Xbox per PC, evitando il caricamento completo della shell di Windows e dei processi in background. Questa scelta consente di risparmiare circa 2 GB di memoria, che vengono così destinati all'esecuzione dei giochi. Per i dispositivi portatili, dove le risorse sono più limitate rispetto a un PC da scrivania, si tratta di un miglioramento significativo.

Il test, condotto su modelli come l'Asus ROG Ally e i dispositivi MSI Claw, dimostra come Microsoft stia quindi puntando a un'esperienza più immediata, capace di avvicinarsi a quella delle console tradizionali. All'interno della modalità Xbox full-screen è infatti possibile accedere a tutta la libreria di giochi già disponibili su Windows: dai titoli del Microsoft Store a quelli presenti su Steam, Battle.net e altre piattaforme. L'interfaccia è stata adattata per l'uso su schermi ridotti, includendo una Game Bar semplificata e una nuova visualizzazione delle attività, pensata per favorire la navigazione in mobilità.

La modalità non elimina del tutto il desktop tradizionale: si può passare a Windows in qualsiasi momento, con la possibilità di utilizzare applicazioni o giochi non integrati nell'app Xbox. Microsoft, tuttavia, consiglia l'uso di mouse e tastiera per un'esperienza ottimale una volta tornati all'ambiente classico, segnalando che la modalità full-screen è studiata specificamente per il gioco portatile.

Le prime sperimentazioni, pur mostrando risultati interessanti, richiedono interventi non ufficiali sul sistema. Grazie all'aggiornamento 25H2 del sistema operativo, alcuni utenti hanno scoperto come abilitare la modalità in anteprima: il metodo prevede l'installazione di una versione Release Preview di Windows 11 e numerose modifiche, ma funziona su una varietà di PC handheld da gaming. Attivare la funzione in anticipo comporta però anche cambiamenti al registro di sistema e all'ambiente di Windows, operazioni che possono causare instabilità o la necessità di ripristinare il dispositivo.

Trovate delle guide dettagliate su Reddit, ma si tratta di procedure consigliate soltanto a chi ha familiarità con le configurazioni avanzate di Windows. Muovetevi quindi con cautela.