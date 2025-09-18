0

EA Sports FC 26 può essere provato gratis da oggi con EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, ecco come

Come da tradizione, anche EA Sports FC 26 può essere provato per 10 ore in anticipo sul lancio del gioco dagli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate: vediamo come fare.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/09/2025
Gli atleti di copertina di EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Gli utenti abbonati a EA Play e, di conseguenza, anche quelli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, che comprende il servizio di Electronic Arts, possono provare da oggi EA Sports FC 26, attraverso la tipica prova di 10 ore che caratterizza le nuove uscite dell'editore come perk per chi possiede la sottoscrizione.

La versione di prova di EA Sports FC 26 è dunque disponibile da oggi, 18 settembre, ma vediamo più precisamente l'orario di sblocco e come fare per poterla ottenere, tenendo comunque presente che è esclusivamente dedicata agli abbonati a EA Play e Game Pass Ultimate.

Intanto, l'orario di sblocco: la prova di EA Sports FC 26 sarà disponibile a partire dalle ore 14:00 di oggi, 18 settembre, secondo l'orario italiano, dunque manca poco alla partenza di questo test esclusivo sul nuovo capitolo della celeberrima serie di simulazioni di calcio.

Le istruzioni per scaricare la prova gratis di EA Sports FC 26

Una volta che la prova sarà avviata, ovvero a partire dalle ore 14:00 di oggi, sarà probabilmente necessario cercarla manualmente nello Store Xbox, considerando che il banner pubblicitario potrebbe non essere presente o essere attivato dopo alcune ore, come spesso accade.

Per trovare la prova di EA Sports FC 26 potrebbe dunque essere necessario seguire questi passi:

  • Cercate "EA Sports FC 26" nello spazio dedicato alla ricerca dei titoli su Xbox Store
  • Selezionate il tasto "Prova gratis con EA Play" che dovrebbe comparire se siete abbonati a uno dei servizi in questione
  • Avviate il download

Una volta completato il download, il gioco potrà essere provato.

Si tratta a tutti gli effetti della versione completa di EA Sports FC 26, comprensiva di tutte le modalità di gioco e i contenuti previsti per la versione standard. L'unico limite è il tempo: potrete infatti giocare con la free trial solo per un massimo di 10 ore, con la possibilità poi di poter trasportare salvataggi e progressi ottenuti anche nella versione completa, nel caso decidiate di acquistarla (o quando arriverà nel catalogo di Game Pass, verosimilmente per la prossima primavera).

Nel frattempo, abbiamo visto le valutazioni dei migliori giocatori della serie A, mentre la Web App e la Companion App di EA Sports FC 26 sono disponibili.

