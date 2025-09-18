EA Sports FC 26 può essere provato gratis da oggi con EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, ecco come

Gli utenti abbonati a EA Play e, di conseguenza, anche quelli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, che comprende il servizio di Electronic Arts, possono provare da oggi EA Sports FC 26, attraverso la tipica prova di 10 ore che caratterizza le nuove uscite dell'editore come perk per chi possiede la sottoscrizione.

La versione di prova di EA Sports FC 26 è dunque disponibile da oggi, 18 settembre, ma vediamo più precisamente l'orario di sblocco e come fare per poterla ottenere, tenendo comunque presente che è esclusivamente dedicata agli abbonati a EA Play e Game Pass Ultimate.

Intanto, l'orario di sblocco: la prova di EA Sports FC 26 sarà disponibile a partire dalle ore 14:00 di oggi, 18 settembre, secondo l'orario italiano, dunque manca poco alla partenza di questo test esclusivo sul nuovo capitolo della celeberrima serie di simulazioni di calcio.