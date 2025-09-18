0

Monitor da gaming AOC al suo minimo storico su Amazon: 24", refresh rate fino a 180Hz e FreeSync, prezzo al top

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto sul monitor da gaming AOC da 24" con un refresh rate fino a 180Hz.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/09/2025
Monitor AOC

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super promo sul monitor da gaming AOC che viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 36% che fa calare il prezzo fino a 79€, suo minimo storico! Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure clicca sul box dedicato qui in basso per accedere alla pagina del prodotto: Il monitor AOC è progettato per offrire prestazioni elevate sia nei giochi competitivi che nell'uso quotidiano. Con una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, garantisce un'esperienza di gioco fluida e una latenza di input ridotta al minimo.

Ulteriori dettagli tecnici

Il display IPS opaco assicura angoli di visione ampi e stabili, mentre le tecnologie Flicker-Free e Low Blue Mode riducono l'affaticamento degli occhi, aumentando il comfort durante lunghe sessioni. Il monitor supporta montaggio VESA 100x100 e dispone di un supporto rimovibile, oltre a un'uscita per cuffie integrata.

Monitor da gaming AOC in promozione
Monitor da gaming AOC in promozione

In termini di connettività siamo di fronte ad un dispositivo con due porte HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 e due altoparlanti da 2 watt per un audio di base. Il pannello Full HD 1080p con proporzioni 16:9 offre immagini nitide e colori vivaci, mentre le caratteristiche aggiuntive come filtro luce blu e sincronizzazione adattiva contribuiscono a migliorare ulteriormente l'esperienza visiva complessiva.

