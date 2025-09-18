Monitor da gaming AOC al suo minimo storico su Amazon: 24", refresh rate fino a 180Hz e FreeSync, prezzo al top

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super promo sul monitor da gaming AOC che viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 36% che fa calare il prezzo fino a 79€, suo minimo storico! Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure clicca sul box dedicato qui in basso per accedere alla pagina del prodotto: Il monitor AOC è progettato per offrire prestazioni elevate sia nei giochi competitivi che nell'uso quotidiano. Con una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, garantisce un'esperienza di gioco fluida e una latenza di input ridotta al minimo.

Ulteriori dettagli tecnici

Il display IPS opaco assicura angoli di visione ampi e stabili, mentre le tecnologie Flicker-Free e Low Blue Mode riducono l'affaticamento degli occhi, aumentando il comfort durante lunghe sessioni. Il monitor supporta montaggio VESA 100x100 e dispone di un supporto rimovibile, oltre a un'uscita per cuffie integrata.

Monitor da gaming AOC in promozione

In termini di connettività siamo di fronte ad un dispositivo con due porte HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 e due altoparlanti da 2 watt per un audio di base. Il pannello Full HD 1080p con proporzioni 16:9 offre immagini nitide e colori vivaci, mentre le caratteristiche aggiuntive come filtro luce blu e sincronizzazione adattiva contribuiscono a migliorare ulteriormente l'esperienza visiva complessiva.