EA Sports FC 26 ha annunciato le valutazioni dei migliori giocatori della serie A

Electronic Arts ha pubblicato le valutazioni dei migliori giocatori della serie A che troveremo in EA Sports FC 26, e a quanto pare anche quest'anno in cima alla lista c'è Lautaro Martinez, il celebre attaccante dell'Int... della Lombardia FC.
Con un punteggio totale di 88, Lautaro supera anche se di poco concorrenti aggueriti come Alessandro Bastoni e Kevin De Bruyne, ma anche Yann Sommer, Mike Maignan e Nicolò Barella, che occupa la sesta posizione della classifica.
Come già annunciato, EA Sports FC 26 vedrà la presenza di ben centosettanta giocatori della Serie A riprodotti in maniera fedele, comprese diverse ICONE storiche come Francesco Totti, protagonista qualche settimana fa di un videomessaggio rivolto alla community.
Oltre ai suoi numeri notevolissimi, l'ultima edizione del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts potrà contare su diverse novità sul piano del gameplay che punteranno a offrire un'esperienza ancora più autentica e spettacolare.
La Top 26 dellla Serie A
Caratterizzato dalla presenza di nuovi partner, stadi e leghe, EA Sports FC 26 proverà a portare nei negozi l'edizione migliore di sempre, estremamente corposa e al contempo attenta ai dettagli sulla base dei feedback ricevuti in questi anni dagli appassionati.
|Posizione
|Nome
|OVR
|Ruolo
|Squadra
|Serie
|1
|Lautaro Martínez
|88
|ST
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|2
|Alessandro Bastoni
|87
|CB
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|3
|Kevin De Bruyne
|87
|CM
|SSC Napoli
|Serie A Enilive
|4
|Yann Sommer
|87
|GK
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|5
|Mike Maignan
|87
|GK
|Milano FC
|Serie A Enilive
|6
|Nicolò Barella
|87
|CM
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|7
|Paulo Dybala
|86
|CAM
|AS Roma
|Serie A Enilive
|8
|Hakan Çalhanoğlu
|86
|CDM
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|9
|Gleison Bremer Silva Nascimento
|85
|CB
|Juventus
|Serie A Enilive
|10
|Scott McTominay
|85
|CM
|SSC Napoli
|Serie A Enilive
|11
|Federico Dimarco
|85
|LB
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|12
|Marcus Thuram
|85
|ST
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|13
|David De Gea Quintana
|85
|GK
|Fiorentina
|Serie A Enilive
|14
|Rafael da Conceição Leão
|84
|LW
|Milano FC
|Serie A Enilive
|15
|Christian Pulisic
|84
|RW
|Milano FC
|Serie A Enilive
|16
|Mattia Zaccagni
|84
|LM
|Latium
|Serie A Enilive
|17
|Manuel Locatelli
|84
|CDM
|Juventus
|Serie A Enilive
|18
|Romelu Lukaku
|84
|ST
|SSC Napoli
|Serie A Enilive
|19
|Marco Carnesecchi
|84
|GK
|Bergamo Calcio
|Serie A Enilive
|20
|Denzel Dumfries
|84
|RB
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|21
|Ademola Lookman
|84
|ST
|Bergamo Calcio
|Serie A Enilive
|22
|Francesco Acerbi
|84
|CB
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|23
|Stefan de Vrij
|84
|CB
|Lombardia FC
|Serie A Enilive
|24
|Moise Kean
|83
|ST
|Fiorentina
|Serie A Enilive
|25
|Stanislav Lobotka
|83
|CM
|SSC Napoli
|Serie A Enilive
|26
|Giovanni Di Lorenzo
|83
|RB
|SSC Napoli
|Serie A Enilive