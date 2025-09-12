0

EA Sports FC 26 ha annunciato le valutazioni dei migliori giocatori della serie A

Come da tradizione, Electronic Arts ha annunciato le valutazioni dei migliori giocatori della serie A che troveremo in EA Sports FC 26, e anche quest'anno in cima alla lista c'è Lautaro Martinez.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/09/2025
Electronic Arts ha pubblicato le valutazioni dei migliori giocatori della serie A che troveremo in EA Sports FC 26, e a quanto pare anche quest'anno in cima alla lista c'è Lautaro Martinez, il celebre attaccante dell'Int... della Lombardia FC.

Con un punteggio totale di 88, Lautaro supera anche se di poco concorrenti aggueriti come Alessandro Bastoni e Kevin De Bruyne, ma anche Yann Sommer, Mike Maignan e Nicolò Barella, che occupa la sesta posizione della classifica.

Come già annunciato, EA Sports FC 26 vedrà la presenza di ben centosettanta giocatori della Serie A riprodotti in maniera fedele, comprese diverse ICONE storiche come Francesco Totti, protagonista qualche settimana fa di un videomessaggio rivolto alla community.

EA Sports FC 26 proporrà 170 giocatori della Serie A Enilive con volti reali, comprese ICONE storiche

Oltre ai suoi numeri notevolissimi, l'ultima edizione del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts potrà contare su diverse novità sul piano del gameplay che punteranno a offrire un'esperienza ancora più autentica e spettacolare.

La Top 26 dellla Serie A

Caratterizzato dalla presenza di nuovi partner, stadi e leghe, EA Sports FC 26 proverà a portare nei negozi l'edizione migliore di sempre, estremamente corposa e al contempo attenta ai dettagli sulla base dei feedback ricevuti in questi anni dagli appassionati.

Posizione Nome OVR Ruolo Squadra Serie
1Lautaro Martínez88STLombardia FCSerie A Enilive
2Alessandro Bastoni87CBLombardia FCSerie A Enilive
3Kevin De Bruyne87CMSSC NapoliSerie A Enilive
4Yann Sommer87GKLombardia FCSerie A Enilive
5Mike Maignan87GKMilano FCSerie A Enilive
6Nicolò Barella87CMLombardia FCSerie A Enilive
7Paulo Dybala86CAMAS RomaSerie A Enilive
8Hakan Çalhanoğlu86CDMLombardia FCSerie A Enilive
9Gleison Bremer Silva Nascimento85CBJuventusSerie A Enilive
10Scott McTominay85CMSSC NapoliSerie A Enilive
11Federico Dimarco85LBLombardia FCSerie A Enilive
12Marcus Thuram85STLombardia FCSerie A Enilive
13David De Gea Quintana85GKFiorentinaSerie A Enilive
14Rafael da Conceição Leão84LWMilano FCSerie A Enilive
15Christian Pulisic84RWMilano FCSerie A Enilive
16Mattia Zaccagni84LMLatiumSerie A Enilive
17Manuel Locatelli84CDMJuventusSerie A Enilive
18Romelu Lukaku84STSSC NapoliSerie A Enilive
19Marco Carnesecchi84GKBergamo CalcioSerie A Enilive
20Denzel Dumfries84RBLombardia FCSerie A Enilive
21Ademola Lookman84STBergamo CalcioSerie A Enilive
22Francesco Acerbi84CBLombardia FCSerie A Enilive
23Stefan de Vrij84CBLombardia FCSerie A Enilive
24Moise Kean83STFiorentinaSerie A Enilive
25Stanislav Lobotka83CMSSC NapoliSerie A Enilive
26Giovanni Di Lorenzo83RBSSC NapoliSerie A Enilive
