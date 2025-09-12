Resident Evil Requiem a confronto su PS5 e Nintendo Switch 2, ecco le differenze

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video in cui mette a confronto le versioni PS5 e Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem, l'ultimo capitolo della serie Capcom che è appena stato annunciato ufficialmente anche per la console ibrida giapponese.
Su Switch 2 gli sviluppatori hanno inevitabilmente dovuto effettuare alcuni tagli a livelllo grafico, com'è possibile percepire chiaramente guardando le sequenze di gameplay del nuovo trailer, a cominciare da una risoluzione che produce un output a 1080p anziché 4K.
Anche il frame rate ha dovuto subire pesanti rimaneggiamenti, passando dai 60 fps della versione PlayStation 5 ai 30 fps di Nintendo Switch 2, che speriamo vengano mantenuti in maniera stabile durante il gioco.
Purtroppo i compromessi non si fermano qui e si spingono sulla qualità degli effetti grafici come l'illuminazione globale, le ombre, i riflessi, la resa dei capelli e delle texture, oltre al post-processing utilizzato per rendere più realistici gli scenari.
Come si comporta il REengine su Nintendo Switch 2?
A pochi giorni dal lancio dell'impressionante conversione di Star Wars Outlaws, le immagini relative all'edizione Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem sembrano mettere in mostra un lavoro meno brillante rispetto a quello realizzato da Massive Entertainment.
La sensazione è che la risoluzione effettiva del gioco sia piuttosto bassa, da qui tutti gli artefatti di ricostruzione che si notano sui personaggi e in particolare sui loro capelli, che appaiono separati e pixellosi rispetto alla naturalezza visibile su PS5.