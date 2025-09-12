Resident Evil Requiem a confronto su PS5 e Nintendo Switch 2, ecco le differenze

Purtroppo i compromessi non si fermano qui e si spingono sulla qualità degli effetti grafici come l'illuminazione globale, le ombre, i riflessi, la resa dei capelli e delle texture, oltre al post-processing utilizzato per rendere più realistici gli scenari.

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video in cui mette a confronto le versioni PS5 e Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem , l'ultimo capitolo della serie Capcom che è appena stato annunciato ufficialmente anche per la console ibrida giapponese.

Come si comporta il REengine su Nintendo Switch 2?

A pochi giorni dal lancio dell'impressionante conversione di Star Wars Outlaws, le immagini relative all'edizione Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem sembrano mettere in mostra un lavoro meno brillante rispetto a quello realizzato da Massive Entertainment.

La sensazione è che la risoluzione effettiva del gioco sia piuttosto bassa, da qui tutti gli artefatti di ricostruzione che si notano sui personaggi e in particolare sui loro capelli, che appaiono separati e pixellosi rispetto alla naturalezza visibile su PS5.