EA Sports FC 26 proporrà 170 giocatori della Serie A Enilive con volti reali, comprese ICONE storiche

EA Sports FC 26 continua a spingere in avanti il livello di realismo grafico nella creazione dei calciatori, sfruttando tecnologie di ultima generazione, visto che dopotutto al centro di questo sport ci sono proprio loro e le loro emozioni quando il pallone arriva in rete o finisce in calcio d'angolo all'ultimo secondo.

L'editore e sviluppatori ha ora condiviso tramite comunicato stampa che EA Sports FC 26 includerà oltre 170 atleti delle squadre di Serie A Enilive e delle squadre femminili di Juventus e AS Roma con volto reale (alcuni al lancio, altri necessitano di patch dopo la pubblicazione).