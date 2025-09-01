EA Sports FC 26 proporrà 170 giocatori della Serie A Enilive con volti reali, comprese ICONE storiche

EA Sports FC 26 continua a spingere in avanti il livello di realismo grafico nella creazione dei calciatori, sfruttando tecnologie di ultima generazione, visto che dopotutto al centro di questo sport ci sono proprio loro e le loro emozioni quando il pallone arriva in rete o finisce in calcio d'angolo all'ultimo secondo.
L'editore e sviluppatori ha ora condiviso tramite comunicato stampa che EA Sports FC 26 includerà oltre 170 atleti delle squadre di Serie A Enilive e delle squadre femminili di Juventus e AS Roma con volto reale (alcuni al lancio, altri necessitano di patch dopo la pubblicazione).
Le dichiarazioni di EA sui volti di EA Sports FC 26
Electronic Arts spiega che le sessioni di Face Scan per gli atleti sono state condotte nel corso dell'anno attuale, con l'obiettivo di catturare ogni dettaglio dei volti con massima precisione, così che nel videogioco potessero avere il proprio aspetto autentico, riconoscibile senza dubbi da qualsiasi appassionato di calcio.
Lo scopo di EA è non solo di rendere l'esperienza di EA Sports FC 26 ancora più realistica, ma fare in modo che i tifosi di ogni squadra e giocatore del campionato italiano possano sentirsi più connessi col proprio beniamino o la propria beniamina.
Secondo la compagnia, il livello di realismo e autenticità ha raggiunto un nuovo livello in-game e si applicherà anche a leggende del calcio italiano come Francesco Totti, Giorgio Chiellini e Zlatan Ibrahimović, presenti sotto forma di ICONE.
Ricordiamo poi che EA Sports FC 26 vedrà la presenza di nuovi partner, stadi e leghe.